Conte-Napoli il tecnico chide 10 milioni e tratta con sei squadre

Antonio Conte è un obiettivo caldo per il Napoli di De Laurentiis, ma altrIi sei top club sono in agguato per l’allenatore.

CALCIOMERCATO NAPOLI – La telenovela di mercato su Antonio Conte è entrata nel vivo. Il quotidiano La Repubblica rivela i dettagli della frenetica corsa al tecnico salentino, obiettivo numero uno per il Napoli del presidente De Laurentiis.

L’Offerta del Napoli

Dopo il mancato approdo a Napoli durante lo scorso ottobre, De Laurentiis ci riprova con un’offerta importante: 8 milioni di euro netti a stagione più bonus per tre anni. Una proposta allettante, ma ancora lontana dalle richieste dell’ex CT della Nazionale.

Le Pretendenti si Moltiplicano

Conte infatti chiede un ingaggio superiore ai 10 milioni annui. E sul piatto ci sono le avances di altre big come il Milan, il Bayern Monaco e addirittura il Manchester United, definito “il suo pallino” da Repubblica. Senza dimenticare sondaggi da PSG, Barcellona e Newcastle.

La Sfida di De Laurentiis

In questo scenario competitivo, De Laurentiis spera di convincere Conte al più presto per affidargli il nuovo ciclo del Napoli. Le alternative sono rappresentate da Vincenzo Italiano, Gasperini e Pioli. Ma il presidente partenopeo ha fretta di chiudere con Conte, mentre il tecnico prende tempo valutando le numerose opzioni.

Una Corsa contro il Tempo

La sensazione è che quella per Conte possa tramutarsi in un’asta internazionale con il Napoli in prima fila. De Laurentiis deve battere la concorrenza di top club blasonati per assicurarsi l’allenatore in grado di rendere la squadra azzurra un progetto vincente.