CorrSport – Il Napoli su Gasperini: De Laurentiis vuole anche Koopmeiners

Gian Piero Gasperini è diventato il principale candidato per la panchina del Napoli. Aurelio De Laurentiis punta anche Koopmeiners.



ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – L’edizione odierna del Corriere dello Sport rilancia Gian Piero Gasperini come principale indiziato per la panchina del Napoli. L’attuale tecnico dell’Atalanta sarebbe balzato in cima alle preferenze del presidente Aurelio De Laurentiis.

Gasperini – Napoli: la situazione

Già nel 2011 De Laurentiis trattò Gasperini, salvo poi confermare Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. Oggi, però, le idee di gioco di Gasp, incentrate sulla valorizzazione del collettivo e dei giovani, avrebbero nuovamente convinto il patron partenopeo.

“Il famigerato casting di Adl, ormai un classico estivo stile Cinepanettone di Natale, ha riscoperto di recente un candidato autorevole, di carattere, regista di un calcio aggressivo, totale, spettacolare e concreto, comunque sempre fedele a se stesso: Gian Piero Gasperini. Una vecchia passione, un allenatore di 66 anni sedotto e abbandonato nel 2011.

Tredici anni dopo, ci risiamo: c’è anche lui, mister Atalanta, nella lista-rifondazione. Appeal italiano e internazionale, a prescindere dallo show della Dea contro il Liverpool: Gasperini ha una storia, ha già battuto i Reds e anzi è l’unico italiano ad averlo fatto due volte ad Anfield.

Gasperini è un tecnico che crede nei giovani e migliora tutti, ed è l’uomo che ha lanciato Koopmeiners e pure Ederson, due centrocampisti che piacciono al Napoli da tanto, tantissimo: per Koop potrebbe nascere una nuova sfida con la Juve di Giuntoli, potrebbe essere lo scherzetto del Gasp, ma il giocatore vuole la Champions. Pare inderogabilmente”.

Restano in corsa anche Conte e Pioli

Nonostante Gasperini sia al momento avanti, non mancano altri profili seguiti dal Napoli. Antonio Conte, che aveva già ricevuto un’offerta ad ottobre, e Stefano Pioli, idea nata dopo la Supercoppa araba, sono altri due nomi caldi. Tiene botta anche la pista Vincenzo Italiano.

“Gasperini è un teorico del 3-4-3 in tutte le sue declinazioni (3-4-1-2, 3-4-2-1), ma non è l’unico degli uomini del casting a optare per la difesa a tre: Antonio Conte, certo, sempre lui. Fino alla fine: un desiderio datato di De Laurentiis, 54 anni, un’offerta a ottobre, un autorevole candidato come il Gasp. Carattere, ambizione e un certo tipo di calcio”.