Schwoch svela: “Conte andrà al Napoli, sua moglie è legata alla città”

L’ex azzurro Stefan Schwoch è convinto che Antonio Conte sarà il nuovo allenatore del Napoli, spinto anche dal legame della moglie con il capoluogo campano.

Chi sarà il nuovo allenatore del Napoli? Il nome caldo resta quello di Antonio Conte secondo l’ex calciatore azzurro Stefan Schwoch. L’opinionista di Televomero ha svelato alcuni interessanti retroscena che spingerebbero l’ex ct della Nazionale ad accettare la corte del presidente Aurelio De Laurentiis.

“Per me il nuovo allenatore del Napoli sarà Antonio Conte. Questa è la mia sensazione”, ha esordito Schwoch. “So che al mister piace molto la città. La moglie del mister è davvero molto legata al capoluogo campano e sarebbe ben lieta di approdare in quel di Napoli”.

Un legame personale, quello della signora Conte con Napoli, che potrebbe essere decisivo per la buona riuscita dell’operazione da parte del club azzurro. De Laurentiis sta facendo “forti pressioni” per convincere il tecnico pugliese, come sottolineato da Schwoch: “Il presidente sta facendo il possibile affinché Conte accetti la sua proposta“.

Ma non solo. L’ex difensore del Napoli si è sbilanciato anche sul possibile nuovo modulo tattico che Conte potrebbe adottare all’ombra del Vesuvio: “Per me il Napoli, nella prossima stagione, giocherà con un altro sistema di gioco rispetto a quello attuale: il 3-5-2“.

Il 3-5-2 rappresenterebbe una piccola rivoluzione per il Napoli, abituato al 4-3-3 di Spalletti negli ultimi anni. Un cambio di filosofia che rispecchierebbe in pieno le idee e il credo calcistico dello stesso Conte.

Insomma, l’identikit del possibile nuovo corso tecnico del Napoli sembra essere sempre più delineato secondo Schwoch. Conte come principale candidato per la panchina, con il supporto della moglie legata alla piazza partenopea e un nuovo potenziale modulo di gioco, il 3-5-2, come marchio di fabbrica.

De Laurentiis è al lavoro per definire il dopo Spalletti. E il nome caldo resta quello dell’ex Juve e Inter, con cui riportare il Napoli a lottare ad alti livelli in Italia e in Europa dopo l’annata deludente appena trascorsa.