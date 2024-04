Da Conte a Pioli chi sarà il nuovo allenatore del Napoli: Le ultimissime

Dopo la deludente annata, il Napoli è alla ricerca della guida tecnica ideale per il nuovo corso. Conte ambizione massima di ADL, ma Pioli e Italiano sono alternative concrete.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il Napoli si appresta a voltare pagina dopo una stagione profondamente negativa, culminata con l’addio definitivo alle ambizioni Champions. La prima mossa strategica del presidente Aurelio De Laurentiis sarà l’innesto del nuovo allenatore, vero e proprio fulcro attorno a cui ricostruire un progetto ambizioso.

La suggestione che più accende i sogni del patron azzurro è senza dubbio l’approdo di Antonio Conte sulla panchina partenopea. L’ex CT della Nazionale è da tempo il grande obiettivo di De Laurentiis, conscio che un profilo del genere rappresenterebbe l’ideale per riportare lo status di grande del Napoli.

Secondo le voci circolanti, il presidente starebbe intensificando i rilanci per convincere Conte ad accettare l’avventura all’ombra del Vesuvio. Una trattativa che potrebbe trovare l’epilogo perfetto il prossimo 4 maggio, in occasione dell’uscita del film celebrativo dello scudetto vinto la scorsa stagione.

Ma De Laurentiis e il suo nuovo braccio destro Giovanni Manna, arrivato dalla Juventus, avrebbero già delineato anche altri scenari qualora l’affare Conte dovesse non concretizzarsi.

La prima alternativa porterebbe a Stefano Pioli, altra solida certezza della panchina italiana. Il tecnico rossonero, sarebbe disposto a cambiare aria dopo un ciclo esaltante ma costellato di delusioni.

Non sembra invece particolarmente calda l’ipotesi Vincenzo Italiano come nuovo allenatore del Napoli. Le perplessità riguarderebbero soprattutto l’adeguatezza del profilo dell’attuale tecnico viola per una piazza complicata ed esigente come quella azzurra.

La lista degli alternativi non manca comunque di altri nomi illustri. José Mourinho rimane una suggestione di grande fascino grazie al suo incredibile curriculum. Ma attenzione anche alle quotazioni di Gilardino, Sarri e Gasperini come potenziali candidati.

Senza dimenticare i cosiddetti “ripescaggi” di Fabio Cannavaro, idolo cittadino, così come le ipotesi più esplosive come Thiago Motta e Paulo Sousa.

A fornire un’idea delle quotazioni sono proprio i principali bookmakers italiani:

Conte 1,50 Italiano 2,75 Mourinho 6,50 Pioli 7,50 Gilardino, Sarri, Gasperini e Motta 10

Insomma, il nuovo corso tecnico del Napoli si preannuncia decisamente entusiasmante e ricco di colpi di scena. De Laurentiis sembra pronto a voltare pagina con l’ingaggio di un top player della panchina, in grado di riportare subito competitività e ambizione nella turbolenta realtà azzurra dopo una stagione fallimentare.

Conte rimane il grande obiettivo numero uno, ma con Pioli prima alternativa più che credibile. Qualunque sia la scelta finale, il Napoli è pronto a riaprire un nuovo ed entusiasmante ciclo dopo l’amarezza di quest’anno. La rivoluzione è appena iniziata.