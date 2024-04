Napoli, addio Champions: l’Europa minore magra consolazione. Spunta un dato che fa paura

Il pareggio col Frosinone certifica l’addio del Napoli alla Champions. L’Europa League o Conference sarebbero una magra consolazione per la società dopo lo scudetto.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Un dato mette i brividi al Napoli: la squadra non è mai riuscita a collezionare tre vittorie consecutive in questa stagione. Un trend negativo che certifica la crisi nera degli azzurri e l’addio definitivo alle ambizioni di qualificazione alla prossima Champions League.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, “il primo vero caldo ha sciolto definitivamente le ambizioni Champions del Napoli”. Un obiettivo che dopo lo scudetto sembrava più che legittimo ma che è sfumato a causa di una squadra “vulnerabile, incapace di chiudere le gare senza subire gol da due mesi e mezzo”.

L’impresa di centrare la massima competizione europea era già di per sé molto complicata prima del pari interno col Frosinone. Adesso, quel risultato ha definitivamente spento i sogni europei degli azzurri. “Un’impresa che sembrava già di suo impossibile non può essere centrata da una squadra così poco solida.”

L’Europa minore, rappresentata da Europa League e Conference League, rimane ancora alla portata per il Napoli. Ma si tratterebbe di una magra consolazione, soprattutto per una piazza ambiziosa come quella partenopea, reduce dallo scudetto.

“L’Europa – intesa come Europa League o Conference – resta ancora alla portata ma sarebbe una magra consolazione più per la società che per i tifosi”, evidenzia la rosea.

Le immagini dei maxischermi del Maradona che trasmettono le pubblicità del prossimo film sullo scudetto del Napoli sembrano quasi una beffa crudele. “I megaschermi del Maradona diffondono la pubblicità del film dello scudetto del Napoli in uscita il 4 maggio e sembra il trailer di un film di fantascienza.”

La Gazzetta non usa giri di parole: dopo il trionfo dello scorso anno il Napoli è precipitato in un vero e proprio “oblio”. “Un’opera di fantasia, liberamente ispirata al Napoli di oggi, che non riesce nemmeno a salire sull’ultimo treno per la Champions.”

Il Frosinone, che all’andata inflisse lo 0-4 più umiliante della stagione in Coppa Italia, è diventato simbolicamente il protagonista di questa notte fonda per il Napoli. “Il Frosinone aveva rappresentato il punto più basso della stagione e diventa protagonista anche della scena d’addio dei campioni d’Italia all’Europa dei ricchi, sottolineata dal sonoro disappunto dei tifosi azzurri a fine partita.”

Insomma, dopo l’apice raggiunto l’anno scorso, per il Napoli è calato ormai definitivamente il sipario sulle competizioni europee più prestigiose. Un crollo verticale oggettivo e inaspettato per una squadra che si è ampiamente rivelata inadeguata a confermarsi su certi palcoscenici. L’Europa minore rimane l’unico barlume di speranza per provare a rendere meno amara una stagione ormai da cancellare.