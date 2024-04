De Maggio: “Napoli, Conte primo obiettivo ma spunta una nuova ipotesi”

Secondo Valter De Maggio, Antonio Conte rimane il principale candidato per la panchina del Napoli, ma attenzione anche alla pista Pioli.

Ultime notizie calcio Napoli – Il Napoli è già proiettato alla prossima stagione e alla ricerca del nuovo allenatore che dovrà guidare la squadra dopo l’addio confermato di Francesco Calzona. Secondo quanto rivelato da Valter De Maggio nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli, il nome in cima alla lista dei desideri di Aurelio De Laurentiis rimane quello di Antonio Conte.

“Conte resta l’obiettivo principale di De Laurentiis per la prossima stagione – ha dichiarato De Maggio – Il presidente tenterà di convincere il mister ad accettare la sua proposta”.

L’ex allenatore di Juventus, Chelsea e Tottenham rappresenterebbe certamente un grande colpo per risollevare l’ambiente azzurro dopo la deludente annata attuale. De Laurentiis proverà a sfruttare i buoni rapporti con Conte per provare a portarlo all’ombra del Vesuvio.

Altra pista che al momento non trova conferme è quella che porterebbe a Vincenzo Italiano della Fiorentina. “Non mi arrivano conferme invece su Vincenzo Italiano“, ha chiosato De Maggio.

Il giornalista ha poi rivelato un’altra suggestiva ipotesi al vaglio del Napoli: “So invece che la società sta guardando attentamente in casa Milan per monitorare la situazione relativa all’attuale allenatore rossonero Stefano Pioli”.

Pioli sta disputando un’ottima stagione al timone del Diavolo e il suo nome è da tempo accostato alle big della Serie A. Potrebbe dunque rappresentare un’alternativa valida per la panchina del Napoli in caso di mancato accordo con Conte.

De Maggio ha fatto chiarezza sullo scenario allenatori per il prossimo anno, confermando le voci che vorrebbero Conte come primo obiettivo azzurro. Ma attenzione anche all’ipotesi Pioli, con il Napoli che monitorerà con attenzione la situazione in casa Milan.

Insomma, i nomi caldi per il dopo Calzona sono questi al momento. Ma la strada sembra essere già abbastanza delineata, con Conte che gode dei favori del pronostico grazie ai buoni uffici di De Laurentiis. A meno di clamorosi colpi di scena, il salentino potrebbe davvero essere il nuovo condottiero del Napoli.