Napoli, Alvino tuona: “Rifondazione necessaria dopo lo schifo col Frosinone”

Carlo Alvino all’attacco dopo il deludente 2-2 del Napoli col Frosinone: “Prestazione indolente, calpestata la dignità dei tifosi. ADL ha deciso, arriva la rifondazione”.

La debacle del Napoli contro il Frosinone ha scatenato un’ondata di furiose proteste da parte di addetti ai lavori e tifosi. Tra i più duri c’è stato il commento via X del giornalista Carlo Alvino, che non ha risparmiato critiche ferocissime ai calciatori azzurri.

“Che delusione! Ancora una volta (e quest’anno è accaduto spesso) chi è sceso in campo ha calpestato la dignità di una intera tifoseria con una prestazione indolente, svogliata e pigra”, esordisce Alvino rivolto alla squadra del Napoli.

Un attacco durissimo quello del noto giornalista sportivo, che punta il dito contro l’atteggiamento inaccettabile dei giocatori partenopei. “Questi calciatori hanno smarrito orgoglio e senso di appartenenza”, è la pesante stoccata di Alvino.

Di fronte a una situazione ormai insostenibile, il giornalista vede una sola via d’uscita possibile per ricostruire dalle fondamenta l’ambiente Napoli. “L’unica strada percorribile ora è la rifondazione, a partire dal nuovo allenatore”, afferma con decisione Alvino.

Secondo il noto opinionista, prestazioni raccapriccianti come quella rimediata contro il Frosinone non fanno altro che “anticipare decisioni già maturate” in seno alla società partenopea guidata dal presidente De Laurentiis.

Alvino non usa giri di parole per sottolineare la gravità della situazione: “Queste prove indecorose servono solo ad anticipare decisioni già maturate. Vestire la maglia azzurra deve restare un privilegio!”.

Un chiaro atto d’accusa dunque verso la squadra e un avvertimento affinché in società si decida con coraggio di voltare definitivamente pagina. L’ambiente Napoli ha toccato il fondo, secondo Alvino, e solo una profonda rifondazione a partire dalla panchina può risollevare le sorti del club.

Dichiarazioni al vetriolo che dimostrano l’altissima tensione nella piazza partenopea dopo l’ennesima, inaccettabile delusione rimediata sul campo. Il popolo napoletano si aspetta adesso segnali concreti da parte della società per imprimere una svolta decisiva e ricominciare un nuovo ciclo vincente.