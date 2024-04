Napoli su Kim: ADL studia il clamoroso ritorno dal Bayern. La strategia

Il Napoli vuole riportare in azzurro il difensore Kim Min-jae. Adl starebbe valutando l’operazione clamorosa con il Bayern Monaco.

Calciomercato Napoli – Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, il Napoli starebbe seriamente valutando la pista clamorosa per riportare in azzurro il difensore sudcoreano Kim Min-jae, attualmente di proprietà del Bayern Monaco.

Pazza idea Napoli: Il ritorno di Kim

“Spunta un sogno, neppure così tanto nel cassetto: riportare a Napoli Min-jae Kim. Già, in realtà c’è anche una strategia che il club azzurro sta varando a bassa voce, forte del malessere del coreano che al Bayern ha giocato in tutto sei partite: strappare un prestito ai bavaresi”

La rivoluzione in difesa

La difesa è il reparto che maggiormente necessita di rinforzi per il Napoli in vista della prossima stagione. Tra i nomi nel mirino spicca quello di Davinson Sanchez del Galatasaray, ma la vera suggestione riguarda il ritorno di Kim.

Il sogno di De Laurentiis

Il patron De Laurentiis starebbe studiando una strategia per riabbracciare il centrale coreano, forte del suo mancato impiego in Baviera, dove ha giocato appena 6 partite. L’idea sarebbe quella di strappare un prestito al Bayern, approfittando del malessere di Kim.

L’ostacolo ingaggio

Il vero intoppo sarebbe rappresentato dall’ingaggio monstre di Kim, che al Bayern guadagna oltre 8,5 milioni di euro, ben sopra il tetto massimo del Napoli. De Laurentiis potrebbe chiedere uno sforzo ai bavaresi o fare un’eccezione sul proprio monte ingaggi.

L’ombra della Juventus

Attenzione però alla concorrenza della Juventus. Se Bremer dovesse partire, Giuntoli farebbe di tutto per riprendersi il suo ex pupillo coreano a Torino. Una corsa a due per il clamoroso ritorno di Kim all’ombra del Vesuvio.

Il Napoli sembrerebbe quindi pronto a tentare l’operazione clamorosa per rinforzare la difesa con un grande ex. De Laurentiis studia il piano per riabbracciare Kim, anche a costo di alzare l’asticella sugli ingaggi. Una sfida di mercato avvincente attende i partenopei.