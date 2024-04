Kvaratskhelia blindato dal Napoli: rinnovo fino al 2030 e stipendio top

Il Napoli è pronto a blindare Kvaratskhelia con un rinnovo fino al 2030 e ricco ingaggio da 4 milioni a stagione. Prevista anche un’alta clausola rescissoria.

Il Napoli si appresta a blindare il suo gioiello Khvicha Kvaratskhelia con un ricco rinnovo contrattuale prima dell’inizio della prossima stagione. Secondo il Mattino, De Laurentiis è pronto a offrirgli un’intesa fino al 2030 con opzione per un’ulteriore stagione.

Ricco ingaggio da 4 milioni

L’accordo prevede un sostanzioso ritocco dell’ingaggio del georgiano che arriverebbe a guadagnare quasi 4 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. Un chiaro premio per la fantastica annata da MVP in corso.

Clausola rescissoria altissima

Per blindare ulteriormente Kvaratskhelia, il Napoli inserirà una clausola rescissoria molto alta nel nuovo contratto. Un chiaro segnale di rendere il talento praticamente incedibile per i top club europei.

Messaggio chiaro del Napoli

Con questo maxi-rinnovo, il club azzurro manda un messaggio inequivocabile a tutto il calcio: Kvara è considerato assolutamente imprescindibile per il nuovo ciclo del Napoli e verrà trattenuto ad ogni costo.

L’investimento importante dimostra la grande fiducia nel 22enne georgiano, ormai stella affermata e sul quale De Laurentiis punta a ricostruire una squadra competitiva in Italia e in Europa. Un’iniezione di fiducia verso Kvaratskhelia in vista del nuovo corso tecnico, chiunque sarà il prossimo allenatore.