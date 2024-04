Napoli, ADL blinda la squadra in ritiro: tutto per la Champions nell’ultima folle corsa

De Laurentiis è in ritiro con il Napoli per spingerli a credere nella qualificazione europea. Dal Castellani al Maradona, sei finali per agguantare Champions o Europa League.

Il Napoli si gioca tutto nelle ultime sei partite di campionato per provare ad agguantare un posto in Europa. E Aurelio De Laurentiis ha deciso di stare vicino alla squadra in questo rush finale, raggiungedola in ritiro per caricare l’ambiente.

Da Empoli a Lecce, sei finali per l’Europa

Come sottolinea il Corriere dello Sport, gli azzurri vivono “sei finali tutte da vivere” dal Castellani di Empoli all’ultima al Maradona contro il Lecce, passando per Roma, Bologna e Fiorentina. Un percorso ricco di insidie ma pieno di motivazioni.

La volata per la Champions o l’Europa League

L’obiettivo principale rimane l’agguanto di un posto in Champions League, per provare a “riscattare parzialmente una stagione ben al di sotto delle aspettative”. Ma anche l’Europa League rappresenterebbe una seconda chance da cogliere, anche per l’accesso diretto garantito dalle nuove regole UEFA.

ADL presente: niente è ancora scritto

Ed è per questo che De Laurentiis ha deciso di stare vicino alla squadra in questa fase decisiva. Il patron vuole tenere alta la tensione e spingere il gruppo a “non sentirsi già vinto” perché “non è ancora tempo di bilanci” ed il destino è ancora nelle mani dei giocatori e di Calzona in panchina.

Insomma, il presidente ci mette la faccia per una volata finale che ha l’obiettivo minimo di riportare il Napoli in Europa dopo un’annata molto deludente. Colpire questo traguardo significherebbe almeno salvare parzialmente la stagione prima di inaugurare un nuovo ciclo vincente.