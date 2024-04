Bilancio SSC Napoli 2023: Un Anno di Successi Finanziari e Sportivi

Il bilancio record del Napoli nel 2023: fatturato, plusvalenze, diritti TV e merchandising. Analisi completa delle finanze del club.

ULTIME NOTIZIE CALCIO NAPOLI – Il 2023 è stato un anno eccezionale per la SSC Napoli, caratterizzato da risultati record sia in campo sportivo che finanziario. Il club ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2023 con cifre impressionanti, dimostrando una gestione efficace e una crescita sostanziale rispetto agli anni precedenti.

Incremento Storico del Fatturato e Altri Ricavi

Il fatturato totale del club ha raggiunto la cifra record di 359,264,354 euro, segnando un incremento di oltre 183 milioni rispetto all’anno precedente. Questo aumento è attribuibile a diversi fattori chiave:

Plusvalenze : Incremento significativo da 10,8 a 79,6 milioni di euro.

: Incremento significativo da 10,8 a 79,6 milioni di euro. Diritti TV : Crescita del 15,9% nei proventi da diritti TV relativi a Serie A, Coppa Italia e amichevoli, e un salto da 16,5 a 76,7 milioni di euro per i diritti TV UEFA.

: Crescita del 15,9% nei proventi da diritti TV relativi a Serie A, Coppa Italia e amichevoli, e un salto da 16,5 a 76,7 milioni di euro per i diritti TV UEFA. Ricavi da stadio: Aumento da 12,9 a 37,9 milioni di euro, con abbonamenti che hanno raggiunto i 3,5 milioni di euro.

Inoltre, i proventi da sponsorizzazioni sono aumentati di 11,6 milioni, passando da 30,5 a 42,2 milioni di euro. La suddivisione delle sponsorizzazioni evidenzia un incremento del 38%, con dettagli quali:

Regional sponsor: 2,6 milioni di euro

Global partner: 12,1 milioni di euro

Principal sponsor: 4,5 milioni di euro

Official sponsor: 3,5 milioni di euro

Local partner: 1,5 milioni di euro

Business partner: 2,6 milioni di euro

Il merchandising ha visto un aumento del 150%, passando da 5,89 a 14,7 milioni di euro, mentre i ricavi dal licensing sono cresciuti da 591 mila euro a 1,5 milioni di euro.

Gestione delle Cessioni e Acquisti

Il club ha realizzato importanti plusvalenze attraverso la cessione di giocatori, tra cui spiccano:

Kalidou Koulibaly al Chelsea per una plusvalenza di quasi 42 milioni di euro.

Fabian al PSG, generando una plusvalenza di 21,5 milioni di euro.

Andrea Petagna al Monza con una plusvalenza di 9 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli acquisti, il Napoli ha investito in nuovi talenti, come Giacomo Raspadori dal Sassuolo per 30 milioni di euro e Kim Min-Jae dal Fenerbahce per 19 milioni di euro, mostrando un impegno nel rafforzare la squadra.

Conclusioni e Prospettive Future

Con un utile netto di 79,7 milioni di euro, il bilancio 2023 segna il miglior risultato nella gestione De Laurentiis. Il patrimonio netto è positivo per 143,5 milioni di euro, e la liquidità è aumentata significativamente, passando da 107,8 a 168,9 milioni di euro. Questi risultati non solo confermano la solidità finanziaria del club, ma pongono anche le basi per future investiture e successi sportivi.