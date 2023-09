Napoli fa storia ai FIFA Best 2023: Osimhen, Kvaratskhelia e Spalletti tra i candidati

Tre protagonisti dello scudetto Napoli tra i finalisti dei FIFA Best 2023: Osimhen, Kvaratskhelia e Spalletti.

Ultime calcio Napoli. La conquista dello scudetto da parte del Napoli dopo 33 anni di attesa ha risuonato non solo in Italia, ma in tutto il mondo calcistico. La FIFA ha riconosciuto questa impresa eccezionale inserendo due stelle del Napoli, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, tra i dodici finalisti per il premio di ‘The Best FIFA Men’s Player‘. Inoltre, Luciano Spalletti è uno dei quattro finalisti per il premio FIFA Men’s Coach.

Osimhen e Kvaratskhelia: I protagonisti del FIFA Best 2023

Entrambi i calciatori hanno avuto una stagione straordinaria, contribuendo in modo significativo alla vittoria del terzo scudetto nella storia del club partenopeo. Osimhen e Kvaratskhelia ora condividono la lista con alcune delle più grandi stelle del calcio mondiale, tra cui Lionel Messi, Kevin De Bruyne e Erling Haaland.

Spalletti tra i migliori allenatori

Luciano Spalletti, l’uomo che ha guidato il Napoli alla vittoria dello scudetto, è l’unico italiano assieme a Simone Inzaghi dell’Inter nella corsa per il premio di miglior allenatore dell’anno. Gli altri contendenti sono Xavi, Pep Guardiola e Postecoglou del Tottenham.

Come funziona la votazione

Il premio verrà assegnato in base ai voti di rappresentanti dei media, commissari tecnici e capitani delle Nazionali. L’ultima edizione è stata vinta da Lionel Messi, ora all’Inter Miami, ma quest’anno i tifosi del Napoli sperano in un risultato diverso.

La lista completa dei candidati del 2023

Julián Alvarez (Argentina, Manchester City)

Marcelo Brozović (Croazia, Al-Nassr)

Kevin De Bruyne (Belgio, Manchester City)

Ilkay Gundogan (Germania, Barcellona)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Rodri (Spagna, Manchester City)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli)

Kylian Mbappé (Francia, PSG)

Lionel Messi (Argentina, Inter Miami)

Victor Osimhen (Nigeria, Napoli)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Bernardo Silva (Portogallo, Manchester City)

Il Napoli, con Osimhen e Kvaratskhelia al FIFA Best 2023, è decisamente in lizza per fare storia anche su un palcoscenico internazionale. Il club azzurro ha mostrato che il suo talento è riconosciuto e apprezzato a livello globale. Ora resta da vedere se questo riconoscimento si trasformerà in premi effettivi, alimentando ulteriormente il fervore dei tifosi.