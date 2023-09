Pedullà: “Natan fortissimo, ma bisogna aspettarlo. Test con il Genoa”

Alfredo Pedullà su Natan: “È bravo ma non ancora pronto, la gara col Genoa dirà se può giocare nel Napoli”. E su Lobotka: “Deve tornare al centro del gioco”.

CALCIO NAPOLI. Secondo il noto giornalista Alfredo Pedullà, Natan è un prospetto interessante ma il Napoli deve avere pazienza prima di lanciarlo come titolare. “È bravo, mi dicono fortissimo, ma non ancora pronto, la gara col Genoa dirà se può giocare nel Napoli” le parole di Pedullà sul giovane difensore brasiliano.

“Io non assisto agli allenamenti, non so a che punto sia il suo percorso d’inserimento. Spero che contro il Genoa si possa capire se è già pronto per giocare” ha aggiunto il giornalista. Pedullà invita dunque alla calma su Natan, servirà ancora tempo prima di vederlo in campo dall’inizio.

Sugli azzurri: “Lobotka deve tornare al centro del gioco, è stato un errore di Garcia allontanarlo da quel ruolo”. E sulla gara col Genoa: “Sarà decisiva, il Napoli deve ritrovare certezze”.