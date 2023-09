L’ex azzurro Andrè Cruz: “Natan buon acquisto. Ho goduto tanto con questo Scudetto vinto”

L’ex calciatore brasiliano del Napoli, Andrè Cruz, ha condiviso le sue opinioni su Natan, l’ultimo acquisto del club partenopeo.

L’ex calciatore brasiliano del Napoli, Andrè Cruz, durante una recente apparizione a Radio Crc, si è soffermato sulle qualità difensive di Natan e ha sottolineato l’importanza dell’adattamento del giovane brasiliano al calcio italiano e alla cultura del Napoli.

“Natan l’ho visto giocare al Flamengo, mi è piaciuto. E’ un giocatore molto sicuro in difesa, ha un buon fisico ed è rapido perché è molto veloce. Non lo vedrete mai avanzare, è uno che gioca dietro e lì resta. E’ uno che sbaglia pochissimo, fa il suo lavoro. Il Napoli con lui ha fatto un buon acquisto, adesso è importante che il ragazzo riesca ad adattarsi alla mentalità italiana, oltre che al calcio italiano e al gruppo perché è tutto diverso. Deve adattarsi il più velocemente possibile poi sono certo che giocando potrà crescere”.

L’ex difensore ha elogiato ulteriormente le qualità di Natan, sottolineando che il giovane brasiliano ha tutte le caratteristiche necessarie per eccellere in difesa. “Da quanto ho visto, Natan sembra un giocatore serio e di grande qualità, tutte quelle che servono a un difensore. Ecco perché penso che possa crescere e farsi notare in campo. Alla fine, parlerà il campo.”

Cruz ha anche condiviso il suo affetto per il Napoli e il Milan, sottolineando il calore dei tifosi napoletani. “Ho goduto molto con questo scudetto vinto e aspetto che il Napoli riesca a mantenere alto il livello e vincere ancora”, ha affermato. “A volte non riesco a vedere tutte le partite a causa del fuso orario, ma spero che il Napoli anche quest’anno possa vincere.”

Infine, Cruz ha promosso la bellezza di Napoli come città. “Quando le persone mi chiedono, rispondo sempre: ‘Vai a Napoli, è fantastica e poi la città è magnifica…'”, ha concluso.