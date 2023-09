Natan a lezione d’italiano: il brasiliano si prepara al debutto con il Napoli

Natan si prepara per il suo imminente debutto con il Napoli. Il calciatore si dedica anche allo studio dell’italiano, come dimostrato da un post virale su Instagram.

Ultime notizie calcio Napoli. L’attesa per vedere Natan in azione con la maglia del Napoli è palpabile. Il difensore brasiliano è in fase di preparazione per raggiungere la condizione fisica ottimale e fare il suo debutto con i Campioni d’Italia. Secondo quanto riportato da “Il Corriere del Mezzogiorno,” sembra che il momento tanto atteso sia sempre più vicino. L’allenatore Rudi Garcia sta considerando la possibilità di schierare Natan in una delle prossime tre trasferte contro Genoa, Braga e Bologna.

Natan Studia Italiano: Un Post Virale su Instagram

Ma non è solo sul campo che Natan sta lavorando sodo. Il difensore è anche impegnato nello studio della lingua italiana. Recentemente, ha condiviso sul suo profilo Instagram delle foto che lo ritraggono durante le lezioni d’italiano con una scuola italo-brasiliana. Il post è diventato virale, dimostrando l’entusiasmo del calciatore non solo per il calcio ma anche per l’integrazione nella sua nuova città.