SportItalia: “Scudetto, Milan e Inter meglio del Napoli”

Secondo il giornalista Gabriele Schiavi di Sportitalia, la corsa per lo scudetto 2023/2023 sarà una lotta a 3, ma Inter, Milan hanno più possibilità del Napoli.

CALCIO NAPOLI. La Serie A 2023/2024 è pronta a ripartire dopo la sosta per le nazionali. Secondo il giornalista Gabriele Schiavi, volto noto di Sportitalia, la corsa per lo scudetto vedrà come protagoniste 3 squadre: Inter, Milan e Napoli.

Intervistato da Milannews.it, Schiavi non ha dubbi: “Chi si contenderà il tricolore? Milan, Inter e Napoli. Le due milanesi mi sembra che possano avere realisticamente più chance rispetto ai partenopei“.

“Inter e Milan si fanno preferire per quanto espresso sin qui sul campo e per il fattore profondità e qualità della rosa”, ha aggiunto il cronista, indicando nerazzurri e rossoneri leggermente favoriti rispetto al Napoli di Garcia.

La lotta a 3 per il titolo appare dunque delimitata, con le romane chiamate a rincorrere. Dopo la sosta, il campionato ripartirà subito con il derby di Milano, match già cruciale per le ambizioni scudetto delle due contendenti meneghine. Si prospetta una stagione avvincente.