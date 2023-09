Elmas, l’agente annuncia: “In trattativa per il rinnovo con il Napoli”

Nikola Gjosevski, agente di Eljif Elmas, parla delle trattative in corso per il rinnovo del contratto con il Napoli e rivela l’interesse da parte di altri club.

CALCIO NAPOLI. Dopo una prestazione stellare contro l’Italia con la Macedonia, Eljif Elmas è al centro dell’attenzione non solo per le sue abilità in campo, ma anche per il suo futuro contrattuale. Nikola Gjosevski, il suo agente, ha fornito alcune informazioni chiave in un’intervista con Cn24live.

Una Prestazione da Ricordare Contro l’Italia

Prima di discutere del futuro di Elmas al Napoli, Gjosevski ha elogiato la performance del suo assistito nella recente partita contro l’Italia. “Abbiamo raggiunto un grande risultato e trovato punti importanti,” ha detto l’agente, sottolineando come Elmas sia stato “un problema costante per la difesa dell’Italia.”

Speculazioni e Verità sul Futuro di Elmas

Gjosevski ha voluto chiarire che, nonostante le numerose speculazioni, solo lui e il padre di Elmas sono i rappresentanti ufficiali del calciatore e stanno negoziando per il suo futuro. Questa precisazione arriva in un momento in cui Elmas è stato più volte decisivo per il Napoli, contribuendo con 6 gol e 3 assist in 1979 minuti la scorsa stagione.

Trattative in Corso con il Napoli e Altri Club

L’agente ha confermato che sono in corso trattative per il rinnovo del contratto di Elmas con il Napoli, che scade nel 2025. Tuttavia, ha anche rivelato che “ci sono dei dialoghi con molti club interessati ad Elmas.”