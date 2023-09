Goran Pandev: “A Napoli è stato meraviglioso, Elmas mi ha fatto una confidenza. Mazzoleni? non gli parlo più”

Goran Pandev in vista di Genoa-Napoli, ha parlato della sua esperienza in azzurro, di Elmas e del rapporto con l’arbitro Mazzoleni.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Nel corso di un’intervista rilasciata a Vikonos Web Radio, l’ex attaccante Goran Pandev ha parlato con affetto della sua esperienza a Napoli.

Pandev: “A Napoli è stato meraviglioso”

Pandev ha parlato con entusiasmo dei suoi tre anni a Napoli, durante i quali il club ha vinto la Coppa Italia e la Supercoppa. “Ho indossato con onore la maglia azzurra, è stato meraviglioso,” ha dichiarato Pandev.

Il Napoli ora e nel futuro

L’ex attaccante macedone ha elogiato il Napoli attuale, sottolineando che è ancora la squadra da battere in Serie A e parlando molto bene del nuovo allenatore, Garcia. “Spero tanto che vinca nuovamente lo scudetto,” ha aggiunto.

Mazzoleni: Nessun contatto da allora

Interpellato sul controverso arbitro Mazzoleni, con il quale aveva avuto divergenze in passato, Pandev ha risposto: “Non ho mai più parlato con lui, avremmo meritato la vittoria senza dubbio.”

La crescita di Elmas

Pandev ha anche avuto parole di elogio per il giovane Eljif Elmas, dicendo che è cresciuto molto e che è un giocatore completo: “Mi dispiace non aver vinto lo scudetto in azzurro, parlando con Elmas mi sono reso conto che è stato straordinario. Eljif è cresciuto tanto, è un ragazzo umile, lavora moltissimo, è migliorato e sono felice per lui. Ha cambiato molti ruoli, lo preferisco come trequartista ma anche come esterno, ti può dare tanto anche in mezzo. Insomma, è un giocatore completo,” ha commentato Pandev.

Parola su Genoa

Riguardo al suo attuale club, il Genoa, Pandev è ottimista sulle prospettive del team. “La società ha operato bene sul mercato, in attacco ha gente forte ed un buon centrocampo, sono convinto che si salverà senza problemi,” ha affermato.

Il suo amore e rispetto per Napoli sono palpabili, e mentre Pandev può vivere a Genova, è chiaro che una parte di lui rimarrà sempre nel cuore pulsante del calcio napoletano. Con opinioni interessanti e approfondimenti sulla scena calcistica, Pandev continua ad essere una voce rilevante nel mondo del calcio italiano.