Arriva la Birra del Napoli, ecco dove acquistare la SSC Napoli Beer

Il Napoli lancia la sua birra ufficiale, la SSC Napoli Beer. Sarà disponibile dal 20 settembre in diversi punti vendita.

CALCIO NAPOLI. La SSC Napoli si lancia nel mondo dei beverage con la SSC Napoli Beer, la birra ufficiale del club. Scoprite dove sarà disponibile e cosa la rende un elemento da collezione per ogni tifoso azzurro.

Il Napoli lancia la sua birra ufficiale

Gli appassionati di calcio e birra avranno presto un nuovo motivo per brindare: La SSC Napoli ha annunciato l’arrivo della sua birra ufficiale, grazie a un accordo di licenza con El Original S.r.l., società specializzata nella creazione e distribuzione di prodotti nel settore del beverage.

La Birra del Napoli: un prodotto per i tifosi

La SSC Napoli Beer è stata ideata per celebrare il terzo scudetto vinto nella stagione appena conclusa e per accompagnare tutti i momenti di convivialità dei tifosi azzurri. La birra avrà una gradazione alcolica del 4,9% e sarà di tipo Lager.

SSC Napoli Beer Design distintivo

La prima lattina della birra ufficiale del Napoli sarà un vero e proprio oggetto da collezione. Avrà una livrea azzurra, il nuovo logo tricolore del SSC Napoli e uno scudetto celebrativo ideato per il terzo titolo di campione d’Italia del club. Elementi che la rendono non solo un prodotto da degustare, ma anche da conservare come ricordo di questo storico successo.

Punti vendita e disponibilità

A partire dal 20 settembre, la SSC Napoli Beer sarà disponibile in diversi punti vendita tra cui Sigma Campania, Ottimo Supermercati, Crai, Decò, Dodecà, Eté, Pam, Di Palo, e Moderna 2020. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del prodotto: napolibeer.com.

Con la SSC Napoli Beer, il club partenopeo continua a espandere il suo brand, entrando nel mercato dei beverage con un prodotto che promette di essere un successo sia in termini di sapore che di appeal per i tifosi. Sarà interessante vedere come la birra verrà accolta dai sostenitori azzurri e se contribuirà a rendere ancora più speciali i momenti di aggregazione attorno alla squadra del cuore.