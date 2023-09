“Maradona o Messi?” Bruno Giordano non ha dubbi

Maradona o Messi, l’ex Napoli Bruno Giordano dà forse la risposta più equilibrata: due fuoriclasse di epoche diverse, entrambi da rispettare.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il paragone tra Diego Armando Maradona e Lionel Messi è una costante del dibattito calcistico. Chi è stato il più forte calciatore della storia? Le opinioni si dividono, c’è chi esalta l’argentino del Napoli e chi il fuoriclasse del Barcellona. Spesso però si rischia di cadere nell’esagerazione.

Ecco perché le recenti parole di Bruno Giordano, ex attaccante del Napoli di Maradona, sono forse la risposta più equilibrata e rispettosa per entrambi i campioni. Intervenuto ai microfoni di Tele A, Giordano ha infatti dichiarato: “Parliamo di due fenomeni assoluti, ma di epoche diverse“.

L’ex azzurro ha sottolineato come Maradona abbia avuto un carisma diverso, trascinando il Napoli ai vertici in Italia e in Europa quando nessuno se lo aspettava. Messi invece si è trovato in un Barcellona stellare, un contesto differente.

Giordano ha concluso invitando a non sminuire la Pulce, un fuoriclasse incredibile che sta disputando un grande Mondiale con l’Argentina. Insomma, una risposta equilibrata che non cede a facili esaltazioni e non sminuisce nessuno dei due campioni. Forse la riflessione più saggia possibile su un paragone che appassiona il mondo del calcio.