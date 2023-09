Lindstrom Brilla in 72 Minuti: Danimarca Distrugge San Marino 4-0

La Danimarca supera San Marino 4-0 nelle qualificazioni per Euro 2024. Jesper Lindstrom, esterno del Napoli, offre una prestazione di alta qualità, giocando per 72 minuti.

CALCIO NAPOLI. La Danimarca ha messo in mostra una prestazione dominante contro San Marino, vincendo 4-0 in una partita valida per le qualificazioni all’Euro 2024. La partita si è svolta allo Stadio Parken e ha visto una performance notevole da parte di Jesper Lindstrom, esterno del Napoli.

Dominio Danese

La squadra danese ha dimostrato la sua superiorità fin dall’inizio, con gol di Hojbjerg, Maehle, Wind e Poulsen. La vittoria è stata un risultato combinato di gioco di squadra e individualità, con ogni giocatore che ha contribuito in modo significativo.

72 Minuti per Lindstrom

Jesper Lindstrom, che gioca come esterno per il Napoli, è stato uno dei protagonisti del match. Ha disputato 72 minuti, durante i quali ha mostrato una performance di grande qualità. Sebbene non abbia segnato o fornito assist, la sua presenza in campo è stata inconfondibile.

Il Rigore Annullato

Un momento degno di nota è stato al 19′ minuto, quando Lindstrom è riuscito a procurarsi un rigore. Tuttavia, l’intervento del VAR ha annullato la decisione, mantenendo il punteggio invariato a quel punto.