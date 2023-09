Zielinski Gioca 90 Minuti Pieni: La Polonia batte Isole Faroe 2-0

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, offre una prestazione stellare nella vittoria della Polonia sulle Isole Faroe per 2-0 nelle qualificazioni all’Euro 2024.

CALCIO NAPOLI. La Polonia ha ottenuto una vittoria convincente per 2-0 sulle Isole Faroe nelle qualificazioni all’Euro 2024, in una partita giocata allo stadio PGE Narodowy di Varsavia. La star Robert Lewandowski, ha segnato entrambi i gol, ma un altro giocatore che ha brillato è stato Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli.

La Doppietta di Lewandowski

Robert Lewandowski ha continuato la sua striscia di gol, segnando una doppietta che ha garantito alla Polonia tre punti fondamentali. Il suo contributo è stato cruciale, ma la vittoria è stata un risultato di squadra, con ogni giocatore che ha fatto la sua parte.

90 Minuti per Zielinski con la Polonia

Piotr Zielinski è stato un altro eroe silenzioso della partita. Il centrocampista del Napoli è partito titolare e ha giocato per l’intera durata del match, fornendo una prestazione solida e contribuendo in modo significativo alla vittoria della sua squadra. Zielinski ha mostrato grande forma, cosa che fa ben sperare i tifosi del Napoli in vista dei prossimi impegni sotto la guida del nuovo allenatore Rudi Garcia.

Implicazioni per il Napoli

La prestazione di Zielinski è un segnale positivo per il Napoli, che sta attraversando un periodo di transizione con l’arrivo del nuovo allenatore Rudi Garcia. Con giocatori come Zielinski in forma, il Napoli può guardare con ottimismo ai prossimi impegni, sia in campionato che in Europa.