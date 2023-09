Allarme Zielinski, ko in Nazionale: rientro anticipato in Italia?

Il centrocampista del Napoli, Piotr Zielinski, ha lasciato anzitempo l’allenamento con la Polonia a causa di un problema fisico.

Brutte notizie per il Napoli e per Rudi Garcia. Piotr Zielinski, centrocampista degli azzurri, ha dovuto lasciare anzitempo l’allenamento con la Nazionale polacca a causa di un problema fisico.

Il numero 20 del club partenopeo, secondo quanto riferito dai media polacchi, avrebbe accusato l’infortunio nelle ultime ore e non sarà a disposizione per la sfida di questa sera contro le Isole Far Oer. La sua presenza è in forte dubbio anche per il match di domenica contro l’Albania.

Non sono ancora chiare l’entità dell’infortunio e le condizioni del giocatore, che adesso potrebbe fare rientro anticipato a Napoli per sottoporsi agli esami strumentali del caso. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore.

Una tegola per Rudi Garcia, che in questo avvio di stagione sta ottenendo grandi risultati anche grazie alle ottime prestazioni di Zielinski, elemento imprescindibile del centrocampo azzurro. La speranza è che l’ex Empoli possa rientrare quanto prima a pieno regime.