Fabian dalla Spagna: "Futuro? penso all'europeo. Ringrazio Ancelotti..."

Fabian Ruiz è il padrone assoluto della mediana. Il calciatore del Napoli si è messo in risalto anche in Spagna. Fabian è centrocampista totale che ha impressionato anche gli uomini-mercato del Real Madrid.

La scorsa estate il Napoli ha bruciato tutte le concorrenti sul tempo, aveva l’accordo con l’entourage del giocatore da gennaio, quando poteva prenderlo addirittura a 17 milioni, ma poi è De Laurentiis è stato costretto a pagare la clausola di 30 milioni di euro per portarlo via dal Betis Siviglia.

FABIAN DALLA SPAGNA

Dalla Spagna, Fabian Ruiz ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Onda Cero:

“Ancelotti? E’ un tecnico che ti dà fiducia, ti fa sentire importante ed è molto vicino ai giocatori. E’ un tecnico molto tranquillo, ma quando si arrabbia… E’ un uomo spettacolare. A Napoli ho fatto un piano di lavoro personalizzato per mettere massa muscolare ed è tornato utile.

Mio futuro? Ora penso solo all’europeo, alla partita di giovedì in modo da poter essere in una finale europea”.

🎙️@FabianRP52 "¿Mi futuro? Ahora solo pienso en estar concentrado en el europeo, ese partido del jueves para poder estar en una final de un europeo"









L’OMBRA DEL REAL SU FABIAN

Dalla Spagna lanciano la notizie che il Real Madrid è piombato su Fabian Ruiz. Perez valuta il talento spagnolo intorno ai 60 milioni di euro, ha avviato già da alcune settimane i contatti con i suoi procuratori ma per il Napoli Fabian Ruiz è assolutamente incedibile.

De Laurentiis e Giuntoli sono convinti che crescendo ancora nel Napoli il suo valore possa crescere in maniera esponenziale. Florentino Perez prova ad approfittare dei contatti per James Rodriguez, un’operazione che il Napoli sta impostando con la formula del prestito con diritto di riscatto che potrebbe trasformarsi in obbligo con il raggiungimento di alcune condizioni (presenze o obiettivi personali e di squadra), per provare a strappare Fabian Ruiz ma il Napoli almeno per quest’estate non sembra disposto neanche a valutare l’ipotesi della cessione.