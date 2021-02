Napoli: emergenza difesa, Manolas preoccupa Gattuso

L’Infortunio di Kostas Manolas preoccupa Gennaro Gattuso, può saltare Atalanta e Juventus. Emergenza in difesa per Napoli.

Piove sul bagnato in casa Napoli con Gattuso che dovrebbe fare a meno di Kostas Manolas sia con l’Atalanta che con la Juventus. E’ emergenza in difesa per il Napoli con Manolas fuori dai giochi dopo l’infortunio con il Genoa e Koulibaly positivo al coronavirus. Secondo quanto scrive Il Mattino difficilmente il difensore greco riuscirà a recuperare per la sfida di Bergamo in Coppa Italia, molto complicato anche che possa rientrare per la gara con la Juventus di sabato alle 18. A questo punto le scelte in difesa per Gattuso diminuiscono drasticamente.

Emergenza difesa: le opzioni di Gattuso

A questo punto al Napoli sono rimasti due difensori centrali di ruolo: Maksimovic e Rrahamani. Il serbo non sta dando grandi garanzie, mentre l’ex Verona ha avuto pochissime chance di entrare in campo. La coppia Maksimovic-Rrahmani non entusiasma ma al momento sono questi i giocatori a disposizione di Gattuso. Altra soluzione per far fronte all’emergenza difesa in casa Napoli sarebbe quella di portare uno tra Di Lorenzo e Hysaj come centrali. Si potrebbe pensare anche al ritorno alla difesa a tre con e con Mario Rui e Di Lorenzo esterni a centrocampo e Hysaj centrali. A quel punto, però, in panchina non ci sarebbero più cambi.