Manolas salta la sfida con la Juve: lunghi i tempi di recupero

Kostas Manolas non giocherà la partita con la Juve, lunghi i tempi di recupero del difensore del Napoli: almeno un mese di stop.

Infortuni e indisponibilità, in casa Napoli non c’è pace. Le ultime notizie mettono fuori dai giochi anche Kostas Manolas indisponibile per la gara con la Juve. A questo punto è una vera e propria emergenza in difesa per Gennaro Gattuso che deve fare a meno anche di Koulibaly, positivo al Covid 19 a cui si aggiunge Ghoulam per lo stesso problema. L’algerino, anche se poco impiegato, poteva essere comunque una pedina importanti nelle rotazione in questo tour de force. Al momento l’infortunio di Manolas preoccupa molto Gattuso, il calciatore ha rimediato una distorsione di secondo grado alla caviglia destra, con interessamento del comparto esterno ed in particolare del legamento peroneo-astragalico anteriore.

Infortunio Manolas: le soluzioni

Manolas con ogni probabilità dovrà saltare la sfida con la Juve ancora prima quella con l’Atalanta in Coppa Italia, scrive calciomercato.it. Senza Koulibaly gli unici due difensori centrali sono Maksimovic e Rrahmani. Il serbo non ha di certo impressionato positivamente nelle ultime giornate, mentre l’ex Verona ha avuto pochissimo spazio in questo campionato. Ora, ad entrambi, toccherà fare gli straordinari. Gattuso pensa anche a soluzioni alternative che prevedono lo spostamento nella zona centrale di difesa uno tra Hysaj e Di Lorenzo. Soluzioni necessarie dato che l’emergenza in difesa per il Napoli è evidente. A questo si aggiunge anche un comporto attaccanti non in piena forma. Manca Dries Mertens per infortunio, ma Osimhen non è nelle migliori condizioni fisiche e con Manolas che salta Juve e Atalanta per Gattuso c’è poco da stare sereni. Mai come in questo momento serve dare l’anima in campo per provare a colmare con la grinta e l’agonismo le assenze, sfidando anche la sfortuna che continua ad abbattersi sul Napoli.