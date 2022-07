Schira: Napoli, Dybala ha fatto la sua richiesta economica. La reazione di De Laurentiis

Paulo Dybala ha fatto la sua richiesta economica la Napoli, lo afferma Nicolò Schira giornalista ed esperto di mercato.

CALCIOMERCATO NAPOLI– DYBALA-NAPOLI. Nicolò Schira, giornalista esperto di calciomercato, è intervento ai microfoni di Radio Goal. Il giornalista su Kiss Kiss Napoli ha riportato le ultime sul calciomercato dei partenopei:

“Il Napoli ha manifestato il proprio interesse per Paulo Dybala. Ma il calciatore ha un ingaggio troppo elevato. Quando l’argentino, svincolatosi dalla Juventus, ha fatto la sua richiesta, il club di Aurelio De Laurentiis si è defilato. Stesso discorso per la Roma. I giallorossi si sono ritirati dalla corsa all’attaccante”.

Nicolò Schira nel corso del suo intervento in radio ha poi aggiunto : “L’Inter è ancora la società favorita all’acquisizione di Paulo Dybala, ma occhio anche al Milan. La dirigenza del Diavolo, almeno per il momento, non ha formulato alcuna offerta al calciatore, ma potrebbe farlo a breve”.

Su Svanberg: “Il Napoli cederà qualche calciatore a centrocampo (Diego Demme è il primo indiziato) e il giocatore ora in forza al Bologna potrebbe rappresentare una buonissima soluzione per mister Luciano Spalletti“.