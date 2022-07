Italiani popolo di giocatori: preferenze e novità del gioco online

Momento di svago e di sfida, nell’emergenza pandemica il gioco online ha registrato un’impennata in termini di traffico e soprattutto di entrate. Quello dei videogames e del gaming è un fenomeno con una crescita esponenziale, incentivato sia da iniziative di accredito gratuito iniziale sia da nuovi tipi di esperienza e di grafica.

L’Italia ama il gioco online: in prima fila Napoli e la Campania

Negli ultimi anni il numero di slot machine è aumentato in una proporzione 1/150 nella capitale e nelle grandi città come Milano e Napoli che detiene numerosi primati in campo videoludico. Ogni città ha le sue peculiarità e sono i numeri a confermarlo: Roma preferisce il blackjack (32%), Milano adora la roulette (39%) e a Napoli prevalgono le slot machines (43%); ed è proprio la città partenopea che negli ultimi cinque anni ha registrato un trend in crescita conseguente anche alle rigide misure del contenimento nazionale.

Napoli e la Campania si distaccano dalle altre città e regioni nell’ambito del gioco online, aggiudicandosi il primo posto sul podio con una spesa di 945 milioni di euro tra slot machine, videolottery, scommesse sportive; un tetto chiuso dall’unione tra sedi tradizionali e digitali. Un altro notevole incremento ha interessato l’ambito del betting e delle puntate online, statistica supplementare alla chiusura dei centri scommesse e dell’ingresso contingentato alle sale pubbliche.

Intrattenimento online in crescita: le spinte maggiori

Finita l’emergenza è tornata anche la modalità di fruizione fisica del gioco, ma molti tentennano di fronte al bivio ed evitano di fare il grande passo indietro. Al giorno d’oggi sono tanti i giocatori che manifestano piena preferenza verso attività ludiche digitali, da esperire in tranquillità e comodamente da casa. Di più, nella corsa al digitale per l’intrattenimento gioca un ruolo essenziale anche lo sviluppo delle nuove tecnologie: novità grafiche e sonore arricchiscono il divertimento con dinamiche di gioco sempre più immersive.

Stando a quanto rivelano le stime ufficiali, gli effetti spettacolari non interessano solo il classico mondo dei videogiochi: tra i giocatori emerge infatti una chiara predilezione per grafiche e suoni accattivanti anche nel campo delle slot machine. Tante novità tipiche della realtà virtuale (VR) e della realtà aumentata (AR) attirano sempre più gamer da computer e da console in una vera rivoluzione digitale; ma ad arricchire l’intrattenimento di ultima generazione non c’è solo la rivoluzione del gioco online e dei videogames immersivi.

Gioco online: l’importanza dell’accessibilità delle fonti di informazione

Sia per i videogiochi sia per i giochi online, l’attrazione crescente deriva anche dall’estrema accessibilità del pluralismo delle fonti grazie a internet che, attraverso guide e recensioni, agevola la selezione del gioco attraverso la consultazione di giudizi di specialisti o di altri giocatori esperti. Persino nel campo dell’iGaming, ad esempio, è possibile approfondire i trucchi per le slot machine attraverso la lettura di approfondimenti redatti da esperti nel settore.

La pluralità delle informazioni sul web rappresenta prima di tutto uno strumento utile a scegliere l’esperienza di gioco, promuovendo nell’utente un approccio responsabile e consapevole. Non bisogna infatti dimenticare che l’intrattenimento è divertimento; e per farlo è necessario tenere a mente alcuni piccoli accorgimenti per esperirlo nel migliore dei modi, con la leggerezza e senza eccessi: mente lucida e giocare senza superare il limite consente di vivere appieno il divertimento senza rischi.