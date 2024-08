Napoli, quante difficoltà sul mercato: non solo Brescianini, Manna rischia di cascarci ancora

Il Napoli deve affrontare problemi finanziari e di mercato: il rischio di perdere altri colpi come con Brescianini è dietro l’angolo.

L’edizione odierna di La Repubblica evidenzia le difficoltà del Napoli nel mercato estivo, con il club partenopeo che rischia di perdere un importante obiettivo di mercato. In un’analisi firmata dal giornalista Marco Azzi, emergono dettagli preoccupanti riguardo alla strategia del Napoli per rinforzare il centrocampo.

Napoli e la Questione McTominay

Uno dei principali obiettivi di mercato per il Napoli è stato a lungo il centrocampista scozzese Scott McTominay, attualmente in forza al Manchester United. Tuttavia, l’operazione è in stallo: il club inglese chiede 30 milioni di euro, una cifra che De Laurentiis non sembra disposto a sborsare senza prima fare cassa. La situazione è ulteriormente complicata dalla necessità di rimpiazzare i fondi persi e dal crescente rischio di perdere il giocatore se non verrà trovato un accordo.

“Ironia canaglia, Brescianini chi? Il Napoli ha mollato in extremis il centrocampista del Frosinone per puntare su un centrocampista già collaudato, con la speranza di trovare un accordo con il Manchester City per Scott McTominay, forte della volontà del giocatore scozzese di lavorare con Conte”.

La Decisione di Rinunciare a Brescianini

Il Napoli aveva puntato inizialmente sul centrocampista del Frosinone, Marco Brescianini, ma ha deciso di fare un passo indietro. La squadra ha persino fatto svolgere le visite mediche al giovane calciatore presso Villa Stuart prima di optare per un cambio di strategia, indirizzandosi verso McTominay.

Nel frattempo, Brescianini ha dimostrato il suo valore in modo eclatante con l’Atalanta. Nella sua prima partita con la squadra bergamasca, il centrocampista ha realizzato una doppietta contro il Lecce, dimostrando immediatamente il suo potenziale. Mister Gian Piero Gasperini non ha esitato a schierarlo titolare, e il giovane giocatore ha ripagato la sua fiducia con due gol decisivi.

Il club partenopeo deve ora affrontare una questione cruciale: riuscirà a concludere l’acquisto di McTominay senza compromettere ulteriormente il proprio piano finanziario? E quanto peserà la scelta di rinunciare a Brescianini, che ora si sta mettendo in luce in Serie A?

Resta da vedere come evolverà la situazione e se il club riuscirà a risolvere le sue attuali difficoltà di mercato.