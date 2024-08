Lukaku sempre più vicino al Napoli: importante passo avanti sulla formula e sconto dal Chelsea. Oggi nuovi incontri

Il Napoli punta all’acquisto definitivo di Lukaku, con il Chelsea che concede uno sconto di 4 milioni sulla clausola rescissoria.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. La trattativa per il trasferimento di Romelu Lukaku al Napoli continua a tenere banco. L’attaccante belga, che da settimane è al centro di un’intensa trattativa, sembra essere sempre più vicino a vestire la maglia azzurra. Le ultime notizie confermano un’importante evoluzione nel negoziato tra il club partenopeo e il Chelsea, con nuovi sviluppi riguardanti la formula del trasferimento e un piccolo sconto sui costi complessivi.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe deciso di accelerare i tempi per l’acquisto di Lukaku, modificando l’approccio inizialmente previsto. Invece del prestito con obbligo di riscatto, il club di Aurelio De Laurentiis ha manifestato l’intenzione di acquistare il giocatore a titolo definitivo.

In risposta, il Chelsea ha offerto uno sconto di 4 milioni di euro sui 40 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Questa concessione potrebbe agevolare la conclusione dell’affare, che resta tuttavia ancora in fase di definizione. Le trattative proseguono con nuovi incontri previsti per oggi tra il Chelsea, il Napoli e l’agente di Lukaku, Federico Pastorello.

Il Corriere dello Sport riporta che, nonostante l’ultimo incontro tenutosi ieri a Londra tra il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, e i rappresentanti del Chelsea, non è stato raggiunto un accordo finale. Tuttavia, il fatto che il Napoli sia disposto a passare a un’acquisto definitivo rappresenta un significativo passo avanti nella trattativa.

Mentre tutte le parti coinvolte continuano a lavorare per trovare un accordo definitivo, i tifosi del Napoli rimangono in attesa di ulteriori sviluppi. Con il tempo che stringe, è probabile che si arrivi a una conclusione a breve, portando Lukaku a Napoli e aggiungendo una risorsa preziosa al reparto offensivo della squadra allenata da Antonio Conte.