Ultim’ora SKY – Napoli-Chelsea, stallo su Lukaku: serve l’intervento di De Laurentiis

Manna a Londra con l’agente del giocatore, ma l’accordo tarda ad arrivare. Serve l’intervento di Aurelio De Laurentiis per concludere la trattativa.

Il Napoli intensifica gli sforzi per portare Romelu Lukaku in azzurro. Secondo Sky Sport, la trattativa con il Chelsea è entrata in una fase cimportante.

Francesco Modugno, inviato dell’emittente, rivela: “Si tratta del secondo viaggio di Manna a Londra in pochi giorni. Con lui ci sono Federico Pastorello, agente di Lukaku, e i dirigenti del Chelsea”.

Le parti, tuttavia, faticano a trovare un’intesa. Modugno spiega: “La volontà è di chiudere l’affare ma l’accordo ancora non c’è e va trovata ancora la sintesi sul prezzo”.

Il nodo principale riguarda la formula del trasferimento:

“Il Napoli offre 5 milioni per il prestito più 25 milioni per l’obbligo di riscatto, ma la formula non convince il Chelsea che vorrebbe riservarsi questa possibilità per altre uscite”.

I Blues, infatti, “vorrebbero venderlo a titolo definitivo, ma ad un prezzo diverso da quello proposto dal Napoli”.

Per sbloccare la situazione, secondo l’inviato Sky, servirebbe un intervento diretto di Aurelio De Laurentiis: “Si aspetta anche l’impulso da parte di Aurelio De Laurentiis a Manna per andare a chiudere”.

Gianluca Di Marzio, altro esperto di mercato di Sky, conferma lo stallo: “Lukaku: accordo ancora non raggiunto dopo l’incontro Napoli-Chelsea. Le parti si riaggiorneranno”.

La giornata odierna potrebbe rivelare sorprese per il futuro dell’attaccante belga e per le ambizioni del Napoli di Antonio Conte.