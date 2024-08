Colpo di scena Lukaku: summit Napoli-Chelsea, agente a Londra!

Manna a Londra per chiudere Lukaku: incontro decisivo col Chelsea, presente l’agente del belga. Tutti i dettagli della trattativa.



Vertice tra Napoli e Chelsea per definire il futuro di Lukaku, presente anche l’agente del bomber belga. Il Napoli, dopo aver ufficializzato l’arrivo di David Neres, intensifica gli sforzi per concludere altre trattative di mercato.

Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, si trova a Londra non solo per discutere di Gilmour e McTominay, ma soprattutto per portare avanti la trattativa per Romelu Lukaku.

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di Sportitalia, rivela sul suo blog: “Confermato il faccia a faccia tra Napoli e Chelsea. L’oggetto principale della discussione è il destino di Romelu Lukaku, considerato fondamentale per rinforzare l’attacco partenopeo. Conte vede nel belga l’elemento chiave per il suo progetto tattico”. L’esito dell’incontro tra il direttore sportivo napoletano e i rappresentanti dei blues sarà probabilmente determinante.

Ulteriori conferme arrivano anche da Gianluca Di Marzio che attraverso il suo profilo X, rivela: “Confermato l’incontro nel tardo pomeriggio con il Chelsea per Lukaku: oltre a Manna e ai dirigenti del club inglese è in arrivo a Londra anche l’agente del belga”.

l’accordo personale con Lukaku sembra essere già in cassaforte, resta da colmare la distanza tra i due club. Nel frattempo, l’attaccante si allena separatamente dal gruppo principale del Chelsea, in attesa di conoscere l’esito dell’incontro che potrebbe spalancargli le porte del Diego Armando Maradona.

L’operazione Lukaku si inserisce in un contesto più ampio di movimenti di mercato del Napoli, che sta cercando di rinforzare la squadra su più fronti.