Napoli, Luis Enrique frena su Osimhen: “Niente spese folli per il PSG”

Il tecnico del PSG, Luis Enrique, chiude le porte a un possibile acquisto dell’attaccante nigeriano, nonostante l’infortunio di Gonçalo Ramos.

Il Paris Saint-Germain non farà “spese eccessive” in questo calciomercato estivo. Parola di Luis Enrique, che in conferenza stampa ha praticamente chiuso le porte all’arrivo di Victor Osimhen dal Napoli.

“Non abbiamo priorità o urgenze“, ha dichiarato l’allenatore spagnolo. “Osserviamo il mercato, ma non faremo follie. Valuteremo solo opportunità a prezzi ragionevoli”.

Queste parole arrivano nonostante l’infortunio di Gonçalo Ramos, che terrà fuori l’attaccante portoghese per tre mesi. Una situazione che sembrava poter spingere il PSG a fare un tentativo per Osimhen.

Luis Enrique frena l’arrivo di Osimhen. La clausola rescissoria di 130 milioni nel contratto del nigeriano appare ora un ostacolo insormontabile. Luis Enrique ha spiegato: “Non è necessariamente una buona cosa pagare molto per un giocatore. Gli si mette troppa pressione addosso. È come una lavatrice da 4 euro pubblicizzata a 400: alla fine si comporterà comunque come una da 4 euro“.

Anche l’ipotesi Lookman sembra tramontare. L’attaccante è tornato ad allenarsi con l’Atalanta.

Il club parigino ha già effettuato quattro acquisti in questa sessione. Désiré Doué, trequartista 19enne, è arrivato dal Rennes per 50 milioni. Sono stati poi ingaggiati il centrocampista Joao Neves, il difensore Willian Pacho e il portiere Matvey Safonov.

“Il presidente e Luis Campos hanno fatto un ottimo lavoro”, ha concluso Luis Enrique. “Abbiamo già una squadra che è stata campione. Siamo aperti a migliorare la rosa, ma è difficile trovare veri rinforzi“.