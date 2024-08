Bologna, Ravaglia lancia la sfida al Napoli: “Al Maradona per vincere”

Il portiere rossoblù Federico Ravaglia esprime fiducia in vista della partita di domenica tra Napoli e Bologna al Maradona.

Federico Ravaglia, portiere del Bologna, ha caricato l’ambiente rossoblù in vista della sfida di domenica sera contro il Napoli. Intervistato da Sky Sport, Ravaglia ha espresso grande determinazione e ottimismo in merito alla partita che si disputerà allo Stadio Maradona, commentando il momento delicato del Napoli reduce dalla sconfitta contro il Verona.

“Loro non sono partiti bene, ma noi abbiamo una grande opportunità. Andremo a Napoli con l’obiettivo chiaro di cercare la vittoria”, ha dichiarato il portiere, sottolineando l’importanza di capitalizzare il momento favorevole. Il Bologna, reduce da un inizio di campionato positivo, intende sfruttare al meglio la situazione per guadagnare punti preziosi.

Ravaglia ha anche parlato dell’entusiasmo per la partecipazione del Bologna alla Champions League, definendo la qualificazione come un “traguardo pazzesco”. “È un sogno che si realizza. Conquistare la Champions da bolognese è stato qualcosa di magico. C’è grande attesa per il sorteggio e non vediamo l’ora di iniziare”, ha aggiunto il portiere.

Il calciatore ha rivelato che il desiderio di affrontare squadre di grande prestigio come il Real Madrid è condiviso anche dai tifosi. “Il 29 per i sorteggi ci troveremo tutti insieme per seguirli. Siamo felici di partecipare alla Champions e siamo consapevoli di averla meritata”, ha affermato.

Infine, Ravaglia ha lodato il lavoro del nuovo allenatore, Vincenzo Italiano, sottolineando i cambiamenti tattici apportati. “Abbiamo modificato il nostro approccio, in fase di non possesso siamo più aggressivi e la difesa è più alta. Siamo contenti del lavoro del mister e abbiamo applicato con grande impegno le sue indicazioni”, ha concluso Ravaglia.