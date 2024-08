IL MATTINO – Caso Lukaku, il Napoli offre pagamento dilazionato in tre rate. La reazione del Chelsea

Il Napoli propone una formula di pagamento dilazionato per Lukaku, ma il Chelsea insiste per una cessione definitiva.

NOTIZIE MERCATO NAPOLI. L’attaccante belga Romelu Lukaku resta al centro dell’attenzione del Napoli come primo obiettivo per rafforzare l’attacco. Tuttavia, la trattativa tra il club azzurro e il Chelsea non è ancora conclusa. Secondo l’edizione odierna de Il Mattino, il nodo cruciale riguarda le modalità di pagamento e la formula dell’affare. Il Napoli ha proposto un pagamento dilazionato in tre rate: 7 milioni subito per il prestito oneroso, seguiti da un riscatto obbligatorio di 12 milioni da versare nel 2025 e ulteriori 12 milioni nel 2026. La valutazione totale dell’operazione si aggira quindi intorno ai 31 milioni di euro. Ecco quanto si legge:

“Il punto adesso non è la valutazione ma le modalità di pagamento. Nonché la formula. Perché gli azzurri – che stanno facendo di tutto per prendere Lukaku e far felice Conte – hanno proposto una formula di pagamento triennale: 7 milioni subito (per il prestito oneroso) poi il riscatto obbligatorio con 12 milioni da versare nel 2025 e altri 12 milioni nel 2026. Insomma, un altro rilancio che porta la valutazione che fa del 31enne il Napoli a circa 31 milioni di euro“.

Tuttavia, il Chelsea preferirebbe un pagamento immediato e una cessione a titolo definitivo. Lukaku, già in accordo con il Napoli per un contratto triennale da 6 milioni a stagione, non è nei piani del tecnico Maresca. Il Napoli ha presentato un’offerta che include anche bonus legati alle presenze, alla qualificazione in Champions League e, per la parte più ambiziosa, alla conquista dello scudetto. L’incontro tra le parti, che si è tenuto ieri con la presenza anche del manager Federico Pastorello, ha visto il Chelsea chiedere una riduzione delle rate a due. Nonostante l’intesa di massima già raggiunta, i dettagli finali dell’affare sono ancora da definire, con nuove trattative previste nei prossimi giorni.

“Il pagamento pluriennale è alla base della nuova offerta del club azzurro anche con un’originale scansione d’incentivi legati alle presenze, alla qualificazione per la Champions League e anche per la variante più allettante, ovvero lo scudetto. All’incontro di ieri, anche per dare solennità all’affare, c’era il potente manager di Big Rom, Federico Pastorello. Il Chelsea, ovviamente, vorrebbe ridurre a due le rate. Da qui la necessità di un nuovo incontro e quindi ci sarà ancora da penare, anche se un’intesa di massima è stata già raggiunta”.