Aurelio De Laurentiis è pronto a rafforzare il Napoli nel mercato di gennaio con due mosse mirate: l’acquisto di Lazar Samardzic e un terzino di talento dalla Liga.

Il Piano di Mercato del Napoli per gennaio



Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sembra deciso a intervenire nel mercato di gennaio per consolidare la squadra. Le priorità sono chiare: un centrocampista di qualità e un terzino per rinforzare la difesa.

Centrocampo: L’Obiettivo Samardzic

La partenza di Andrè-Frank Zambo Anguissa per la Coppa d’Africa lascia un vuoto nel centrocampo del Napoli, una situazione che De Laurentiis intende affrontare con l’acquisto di Lazar Samardzic, talento dell’Udinese. Samardzic, seguito in passato anche da Inter e Juventus, rappresenterebbe un investimento significativo (oltre 20 milioni), ma la sua versatilità e le sue qualità tecniche lo rendono un candidato ideale per il ruolo.

Difesa: Ricerca di un Terzino dalla Liga

Gli infortuni di Mario Rui e Olivera hanno esposto una certa vulnerabilità nella difesa del Napoli. Per questo, De Laurentiis sta valutando diverse opzioni dalla Liga spagnola. Tra i nomi al centro dell’attenzione ci sono Juan Miranda del Betis Siviglia, Javi Lopez dell’Alaves e Manu Sanchez del Celta Vigo. Ciascuno di questi giocatori porta caratteristiche diverse: Miranda è un prodotto della cantera del Barcellona, Lopez è noto per la sua grinta e Sanchez per la sua crescita nell’Atletico Madrid.

L’acquisto di Samardzic non solo riempirebbe il vuoto lasciato da Anguissa, ma potrebbe anche fungere da potenziale sostituto a lungo termine di Piotr Zielinski, il cui contratto è in scadenza. Allo stesso tempo, l’aggiunta di un terzino dalla Liga potrebbe rafforzare significativamente la difesa, soprattutto in considerazione degli infortuni recenti.