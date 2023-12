Victor Osimhen, attaccante del Napoli, vince il Calciatore dell’Anno 2023 al Gran Galà del Calcio, dedicando il premio alla squadra.

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è stato premiato come Calciatore dell’Anno al Gran Galà del Calcio 2023, dedicando il riconoscimento ai suoi compagni di squadra, all’ex allenatore Luciano Spalletti, alla società e ai tifosi.

Osimhen e la Dedica a Napoli

Un Premio Condiviso con la Squadra

Victor Osimhen, centravanti nigeriano del Napoli, ha espressamente condiviso il suo premio di Calciatore dell’Anno con la squadra e in particolare con Khvicha Kvaratskhelia, noto come Kvara.

“Chi mi conosce sa che non voglio tutti i premi per me. Sono un giocatore di squadra, condivido il premio con Kvara, con i miei compagni di squadra che sono stati fondamentali per il successo dell’anno scorso. Questo premio va a loro, a Spalletti, a De Laurentiis, a tutti i tifosi: se lo meritano. Questo premio rappresenta tutta Napoli, sono orgoglioso di averlo vinto, è molto importante per me”.

Nelle sue parole, Osimhen ha sottolineato l’importanza del contributo di tutti i membri della squadra per il successo ottenuto, estendendo il ringraziamento a Luciano Spalletti, a De Laurentiis e ai tifosi del Napoli. La sua umiltà e la mentalità di squadra riflettono lo spirito di unità e di successo che ha pervaso il Napoli nell’anno passato.

I Vincitori del Gran Galà del Calcio 2023

Oltre a Osimhen, il Gran Galà del Calcio 2023 ha visto premiati altri membri del mondo calcistico:

Allenatore dell’Anno: Luciano Spalletti (Napoli, ora ct dell’Italia)

Luciano Spalletti (Napoli, ora ct dell’Italia) Arbitro dell’Anno: Daniele Orsato

Daniele Orsato Società dell’Anno: Napoli

Napoli Miglior Giovane di Serie B: Giovanni Fabbian (Reggina, ora al Bologna)

Giovanni Fabbian (Reggina, ora al Bologna) Miglior Gol Maschile: Khvicha Kvaratskhelia (Napoli) in Napoli-Atalanta, 11 marzo 2023

Questi riconoscimenti dimostrano non solo il talento individuale ma anche la forza complessiva del Napoli