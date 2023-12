Recupero di Mario Rui: Ecco quando torna in Campo

Mario Rui, terzino del Napoli, si avvicina al ritorno in campo dopo l’infortunio. La Gazzetta dello Sport fornisce aggiornamenti sul suo recupero.

Prospettive di Rientro per Mario Rui

Situazione dei Terzini Sinistri del Napoli

La Gazzetta dello Sport ha messo in luce la situazione degli infortuni che hanno colpito i terzini sinistri del Napoli, Mario Rui e Mathias Olivera. In un momento in cui il Napoli sta cercando di consolidare il proprio posto per la qualificazione alla Champions League, il recupero di questi giocatori diventa fondamentale. Secondo il quotidiano, Mario Rui potrebbe tornare in campo a metà del prossimo mese, mentre per Olivera si prevede un rientro tra fine gennaio e inizio febbraio.

Rinforzi in Difesa

In risposta all’emergenza nella posizione di terzino sinistro, il direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, insieme a Maurizio Micheli, responsabile dell’area scouting, e Leonardo Mantovani stanno valutando diversi candidati per un possibile intervento nel mercato di gennaio.

“Mauro Meluso con Maurizio Micheli, responsabile dell’area scouting, e Leonardo Mantovani stan-no analizzando diversi prospetti di terzini sinistri, per valutare se intervenire in gennaio. Già perché l’emergenza sembra poter presto rientrare con Mario Rui che potrebbe tornare in campo a metà me-se e Mathias Olivera che, scongiurata l’operazione al ginocchio, probabilmente potrà rientrare fra fine gennaio e inizio febbraio”, spiega la Gazzetta.