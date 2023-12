Nicolas Higuain critica De Laurentiis in un’intervista con Gazzetta, raccontando il rapporto di Gonzalo con Napoli e Juventus.

Nicolas Higuain, fratello di Gonzalo, ha rilasciato dichiarazioni forti ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, criticando il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Il fratello di Higuain ha anche spiegato il perché del passaggio ai rivali della Juventus. Ecco le dichiarazioni del fratello del Pipita.

Juve e Napoli si sfidano a ruoli invertiti: lo scudetto è sul petto delle maglie azzurre e non bianconere. Avete fatto i complimenti al presidente De Laurentiis?

«Li abbiamo fatti a tutti i nostri amici napoletani, che sono tanti, ma non a lui. De Laurentiis sa che con noi non è stato sempre di parola: non li merita. Pensate a Spalletti: ha vinto uno scudetto fantastico, che mancava dai tempi di Maradona, ma pure lui se ne è voluto andare…».

Se pensa al trasferimento di suo fratello dal Napoli alla Juventus per 90 milioni?

«Adesso rido, ma l’estate 2016 fu stressante: 40 giorni di trattative e proprio in quei mesi scoprimmo la malattia di nostra madre».

Gonzalo, tornasse indietro, rifarebbe una scelta così drastica?

«Sì. A Napoli aveva dato tutto in campo, ma senza ricevere altrettanto dalla società. Quando si è presentata la possibilità di andare via e di trasferirsi alla Juve, Gonzalo non ha avuto dubbi. A Torino ha vinto 3 scudetti, è entrato nella storia del club e del ciclo dei 9 tricolori di fila e ha sfiorato la Champions».

Ancora una volta emerge un rapporto tutt’altro che idilliaco tra la famiglia Higuain e il presidente De Laurentiis. Nonostante la grande gioia per lo scudetto, le ferite del passato evidentemente non si sono ancora rimarginate.