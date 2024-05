TUTTOSPORT – ADL si affida a Conte, stanziato budget da 200 milioni da spendere sul mercato

Il patron azzurro De Laurentiis pronto ad affidarsi completamente a Conte: budget di mercato considerevole, individuati i primi tre colpi.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha annunciato un’ambiziosa strategia di mercato in vista della prossima stagione calcistica. Secondo quanto riportato da fonti affidabili, il magnate cinematografico ha messo sul piatto un budget massiccio di 200 milioni di euro per rinforzare la squadra a disposizione del nuovo allenatore, Antonio Conte.

La mossa è stata interpretata come un segnale forte di sostegno al tecnico salentino, che è determinato a riportare il club partenopeo al vertice del calcio italiano ed europeo dopo una stagione deludente. Conte avrebbe già delineato le sue priorità sul mercato, con un occhio di riguardo per il reparto difensivo, il centrocampo e l’attacco.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano sportivo TuttoSport, De Laurentiis avrebbe già consegnato le “chiavi del Napoli” a Conte, mettendo a disposizione del tecnico una somma cospicua da investire sul mercato dei trasferimenti. I primi tre obiettivi sarebbero già stati individuati, e si tratterebbe di un difensore, un centrocampista e un attaccante:

“E in attesa di perfezionare gli ultimi aspetti burocratici, il presidente De Laurentiis gli ha già consegnato le chiavi del Napoli, mettendogli a disposizione un budget di 200 milioni da spendere sul mercato. Un difensore, un centrocampista e un attaccante sono i primi tre colpi da mettere a segno per il rilancio”.

La notizia arriva in un momento cruciale per il club partenopeo, che ha registrato mancati introiti dalla partecipazione alla Champions League. Ma la disponibilità finanziaria del Napoli sembra essere comunque solida, anche grazie alla possibilità di incassare una considerevole somma dalla cessione di giocatori come Osimhen.