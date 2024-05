RAI – Conte-Napoli, accordo su clausole e diritti d’immagine alla Higuain: i dettagli

Antonio Conte prossimo a diventare il nuovo allenatore del Napoli, prossimo l’annuncio: accordi sulle clausole e lodo Higuain.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il calcio italiano si prepara a una svolta epocale con l’imminente arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Dopo settimane di speculazioni e negoziati, sembra che l’accordo sia finalmente stato raggiunto, aprendo la strada a una nuova era per il club partenopeo.

Secondo quanto riportato dal giornalista esperto di calciomercato, Ciro Venerato, su Rai News, il contratto di Conte con il Napoli sarà triennale, con uno stipendio base di 6,5 milioni di euro all’anno, più incentivi e bonus legati ai risultati sportivi. Si prevede che queste clausole porteranno il suo compenso complessivo a circa 9 milioni di euro. Ecco quanto dichiarato dal giornalista:

“Manca solo l’annuncio. Intesa vicinissima tra le parti: triennale per l’ex juventino. Nei prossimi giorni Aurelio De Laurentiis ufficializzerà l’ingaggio di Antonio Conte, nuovo allenatore del Napoli dopo una lunga e tortuosa trattativa che ha vissuto alti e bassi dal 24 aprile in poi. Antonio Conte sottoscriverà un contratto di tre anni: 6,5 milioni di base fissa più incentivi e bonus fissi (legati a scudetto, qualificazione Champions e Coppa Italia) che avvicineranno l’ex juventino ai 9 milioni e rotti”.

Accordo su clausole e diritti d’immagine alla Higuain

Ma non è solo il compenso a far parlare di sé: si parla anche di un possibile “lodo Higuain”. Secondo le indiscrezioni, potrebbe esserci un accordo che garantirebbe al Napoli il 50% dei proventi derivanti dai diritti di immagine.

“I rispettivi legali stanno valutando le bozze contrattuali. Ci risulta che sulle clausole si è raggiunta una intesa totale, vanno quindi definiti dettagli relativi agli emolumenti dello staff e chiarite le percentuali sui diritti di immagine (possibile lodo Higuain: 50% dei proventi per sponsor partenopei)”.

Poi ancora: “Lele Oriali sarà invece il nuovo team manager campano. Conte non chiederà la luna ma acquisti mirati e non necessariamente costosi. Le conferme dei vari Kvara, Lobokta, Anguissa, Di Lorenzo, Meret, Politano, Rahamani, Raspadori, Olivera ecc molto gradite a Conte che farà a meno solo di Osimhen. Per quello che concerne gli acquisti, perdono quota le candidature di Buongiorno (Cairo non accetta Ostigard e chiede solo contanti: troppi per il Napoli) e Lukaku (ci sono attaccanti più giovani e forse meno costosi). Si attende fra pochi giorni solo il tweet del patron ma sarà azzurro il futuro prossimo di Antonio Conte”, ha concluso Ciro Venerato.

Conte sembra avere già le idee chiare sul futuro della squadra, con un occhio di riguardo per alcuni giocatori già presenti nella rosa, mentre alcune voci di mercato sembrano perdere forza. Si attende solo il tweet ufficiale del presidente Aurelio De Laurentiis per ufficializzare l’accordo, ma sembra che il futuro del Napoli sia destinato a essere azzurro con Antonio Conte al timone.