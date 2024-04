Il Napoli pensa al doppio colpo dall’Atalanta: Retroscena su Boscagli

Il Napoli si prepara a una profonda rivoluzione. Per la difesa piace Boscagli del PSV. E non è escluso un doppio colpo dall’Atalanta.

L’addio di Victor Osimhen sembra ormai scritto e il Napoli si appresta a rivoluzionare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il patron Aurelio De Laurentiis ha già individuato alcuni potenziali sostituti per il bomber nigeriano.

Il nome caldo è Jonathan David

Il canadese del Lille sembra essere il primo obiettivo per l’attacco del nuovo Napoli. A 24 anni, David rappresenterebbe un profilo giovane ma già affermato per rimpiazzare Osimhen.

Gimenez l’alternativa low cost

Se l’affare David si rivelasse troppo oneroso, il Mattino rilancia la candidatura di Santiago Gimenez del Feyenoord, valutato 40 milioni ma ingaggio decisamente più contenuto rispetto al canadese.

Non solo attaccanti: occhi su Boscagli

Oltre ai bomber, spunta un nome nuovo per la difesa. Si tratta di Olivier Boscagli, 26enne centrale francese in forza al PSV Eindhoven.

Il doppio colpo dall’Atalanta

Ma De Laurentiis sogna addirittura un doppio grande innesto dai nerazzurri bergamaschi. A Castel Volturno piacerebbe moltissimo arrivare al centrocampista Teun Koopmeiners e al giovane difensore Giorgio Scalvini, talento purissimo del vivaio dell’Atalanta.

Il ritorno di fiamma per Nehuen Perez

Dopo il mancato acquisto la scorsa estate, il Napoli tornerà alla carica su Nehuen Perez dell’Udinese per rinforzare il pacchetto arretrato.

Gli altri nomi caldi

L’inossidabile David Hancko del Feyenoord resta uno dei candidati per la difesa, mentre in attacco piace anche Luvumbo del Cagliari.

Insomma, sarà un’estate di grandi manovre in casa Napoli con l’esigenza di rimpiazzare al meglio le partenze eccellenti come quella di Osimhen. Oltre a David e Gimenez, De Laurentiis sta monitorando diversi profili interessanti anche in difesa, con Boscagli e il sogno del doppio colpo Koopmeiners-Scalvini dall’Atalanta.