Di Lorenzo apre all’addio al Napoli: Manchester United e Aston Villa alla finestra

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, sarebbe pronto a valutare le offerte di Manchester United e Aston Villa per lasciare il club azzurro a fine stagione se non sarà convinto dal progetto futuro.

Un fulmine a ciel sereno si sta abbattendo sulla tifoseria del Napoli. Secondo il quotidiano Il Mattino, il capitano Giovanni Di Lorenzo starebbe seriamente valutando l’ipotesi di un addio al club azzurro a fine stagione nonostante il recente rinnovo di contratto.

Le avances della Premier

Manchester United e Aston Villa avrebbero avviato i primi sondaggi esplorativi con l’entourage del terzino italiano, trovando grande disponibilità da parte sua ad ascoltare eventuali proposte per un trasferimento in Premier League.

Dubbi sul futuro del Napoli

A turbare Di Lorenzo non sarebbero solo la delusione per l’annata fallimentare ma soprattutto le prospettive e la gestione del dopo-Calzona, con il capitano che vorrebbe un progetto “vincente” per continuare a Napoli.

Incontro con De Laurentiis

Per questo motivo, il nazionale azzurro sarebbe pronto a chiedere un incontro con Aurelio De Laurentiis per comprendere gli obiettivi futuri del club e decidere il da farsi dopo il corteggiamento del campionato più bello del mondo.

Le motivazioni

Le ragioni dietro questo cambio di rotta non sono ancora del tutto chiare. C’è chi ipotizza una questione economica ma anche una semplice voglia di nuove esperienze o il desiderio di avere maggiori chance di vittoria in Champions.

L’agente glissa

L’agente di Di Lorenzo, Mario Giuffredi, per ora non commenta ma le voci su un possibile addio del capitano si fanno sempre più insistenti.

Dubbi sul dopo Calzona

Secondo il Mattino, ciò che più preoccupa Di Lorenzo sembrerebbe essere la gestione del dopo-Calzona e la paura di non avere le giuste garanzie tecniche per tornare a vincere nei prossimi anni.

La linea di De Laurentiis

Il presidente da parte sua non vorrebbe commettere l’errore di trattenere i calciatori scontenti. Quindi potrebbe accontentare Di Lorenzo in caso di proposte congrue dopo averlo blindato con il rinnovo.

In sintesi, un addio che fino a pochi mesi fa sarebbe stato impensabile per il capitano Di Lorenzo si starebbe materializzando per la delusione sull’andamento del Napoli e i timori sul progetto futuro. Manchester United e Aston Villa osservano interessate.