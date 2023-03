Padovan: “Vi dico già dove arriverà il Napoli in Champions League”

Giancarlo Padovan rivela il suo pronostico su dove arriverà il Napoli nel percorso in Champions League

Giancarlo Padovan esprime la sua opinione sul cammino del Napoli di Luciano Spalletti. Il giornalista ed opinionista Sky, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, dichiara: “Anche se il Napoli dovesse frenare ancora con l’Atalanta, non succederebbe nulla di grave. Il vantaggio in campionato è talmente grande che non dovrebbero correre tanti rischi. Quest’anno il Napoli ha vinto tante gare che pensava di pareggiare e questa che pensava di vincerla, invece, l’ha persa. Certo, rispondere con l’Atalanta sarebbe mandare un nuovo messaggio al campionato e alle altre”.

Per Padovan il Napoli non correrà rischi in Serie A

Padovan si sofferma sul percorso del Napoli in Champions League: “Ho sempre detto dai tempi del girone dove sarebbe arrivata, la mia previsione? E’ tra le prime quattro, giungerà in semifinale. L’Eintracht a breve sarà spazzato via e non credo che ci saranno troppi problemi. Ai quarti molto dipenderà dai sorteggi. Non sono però molti gli avversari che sono più forti del Napoli in questa Champions League, forse 1 o 2 al massimo”.

Infine discorso aperto sull’attaccante dell’Italia: “C’è un problema numerico in vista di Italia-Inghilterra visti i tanti infortuni. E poi quando gioca, uno come Immobile ha difficoltà a riproporre in Nazionale la qualità che mostra con la Lazio”. Ha concluso Padovan.