Mancini: “A Napoli è sempre bello giocare. Vincerà lo Scudetto, su Raspadori e Vialli…

Roberto Mancini dichiara che è sempre bello giocare a Napoli e ritiene che gli azzurri vinceranno lo Scudetto in Serie A

Roberto Mancini compie i primi passi di avvicinamento alla partita della Nazionale Italiana contro l’Inghilterra, valevole per il debutto del girone di qualificazione agli Europei 2024. Il commissario tecnico azzurro è stato il protagonista di una lunga intervista ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del Napoli. Il ct vincitore dell’Europeo 2020 risponde alle domande sui più svariati argomenti, dalla Nazionale al ritorno al “Maradona” fino al percorso del Napoli in Serie A ed in Champions League.

Il ct esordisce parlando della partita del 23 marzo: “Sono molto felice di ritornare a Napoli, in un momento tra l’altro importante per la Nazionale, visto l’impegno di cartello, ed in un momento così bello per la squadra del Napoli per quello che sta facendo in campionato. Gli azzurri meritano di essere in testa, ed anche in Champions stanno facendo molto bene. L’Inghilterra è una delle migliori nazionali del mondo in questo momento, è la prima gara del girone e sarà importante iniziare bene. Avremo bisogno dell’aiuto del pubblico, perché a Napoli è sempre bello giocare visto il grande pubblico che ha questa piazza”.

Sulla Serie A Mancini non ha dubbi: “Credo che il Napoli sia sulla strada giusta per vincere lo Scudetto, ma è chiaro che bisogna fare attenzione a tutto perché il calcio lo conosciamo, ma credo che alla fine ci riuscirà. Gli azzurri giocano un calcio europeo, attaccano molto e difendono molto bene. E’ una squadra completa, e secondo me anche in Champions possono fare strada, anche se è una competizione particolare, perché le condizioni ci sono”.

La Nazionale Italiana ricorderà a Napoli il compianto Gianluca Vialli

La voce del ct cambia appena si parla di Gianluca Vialli: “Ricorderemo Luca (Vialli ndr) con una sua frase sulla maglia, e sarà molto bello poterlo ricordare. Lui era apprezzato dal pubblico napoletano, e la maglia per lui sarà molto bella. Faremo visita ai bimbi del Santobono Pausillipon nei giorni precedenti il match, chiaramente nella delegazione ci saranno alcuni calciatori del Napoli e quindi sarà ancora più bello quel momento per loro”.

Il Napoli s’aspetta un grande pubblico per sostenere il Napoli

Mancini spera di avere a disposizione Jack Raspadori: “Giacomo spero sia dei nostri, perché è un calciatore importante, giovane, ha grande futuro. Purtroppo non sta giocando a causa infortunio, e mi dispiace. Merita grande considerazione. Osimhen purtroppo non può avere il passaporto italiano (ride, ndr), e purtroppo i nostri attaccanti non stanno giocando tanto, siamo in difficoltà in quel reparto anche a causa degli infortuni”.

“Bisogna dare fiducia ai giovani italiani come abbiamo fatto noi, perché se avessero spazio per giocare saprebbero dimostrare il loro talento. Anche dal punto di vista economico potrebbe aiutare i club puntare sui nostri giovani. Politano fa parte del nostro gruppo quindi ha possibilità di essere convocato al pari degli altri ragazzi del Napoli, ovvero Meret, Di Lorenzo e Raspadori“. Ha concluso Mancini a Kiss Kiss Napoli.