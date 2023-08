Napoli, Cajuste si presenta: “La scelta più facile della mia vita, un sogno essere qui”

Jens Cajuste entusiasta del suo arrivo al Napoli: “E’ stata la decisione più semplice, giocare in questo club fantastico è un sogno che si realizza”.

CALCIOMERCATO NAPOLI. Prime parole da giocatore del Napoli per Jens Cajuste, centrocampista svedese arrivato dal Reims. Il calciatore, al termine del primo allenamento svolto a Castel di Sangro, si è presentato ai microfoni di Sky Sport con grande entusiasmo.

Jens Cajuste al Napoli: “La scelta del cuore e del sogno”

La giornata di oggi è stata speciale per il Napoli e per il suo nuovo acquisto, Jens Cajuste. Il centrocampista svedese ha ufficialmente indossato la maglia azzurra per la prima volta, e non ha nascosto l’entusiasmo e l’emozione nel farlo.

Intervistato da SKY Sport a Castel di Sangro, dove il Napoli sta svolgendo la sua preparazione pre-stagionale, Cajuste ha detto: “Sono davvero grato ed emozionato di essere qui. Credo sia stata la scelta più facile della mia vita, giocare per un club con così tanta storia. E’ una squadra fantastica, per me è stata una scelta facile“.

E la sua ambizione è chiara: vuole contribuire al successo del Napoli nella stagione 2023/24. “Per la prossima stagione vorrei solo aiutare la squadra il più possibile. Questo è il mio sogno, quello di essere in grado di raggiungere grandi cose con questa squadra“, ha affermato il calciatore svedese, mostrando grande determinazione e passione.

Il Napoli ha investito circa 12 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Cajuste, con un contratto che lo lega al club campano fino al 2028. Un impegno a lungo termine che testimonia la fiducia riposta nel giocatore e che, a sua volta, dimostra di ripagare con grande entusiasmo e dedizione.

Napoli e i suoi tifosi attendono ora di vedere Cajuste in azione sul campo, sperando che il suo entusiasmo e la sua determinazione possano essere un valore aggiunto per la squadra nel raggiungimento dei suoi obiettivi stagionali.