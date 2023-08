Del Genio: “De Laurentiis il 12 agosto farà un annuncio. Vi anticipo una cosa”

Paolo Del Genio frena sull’attesa per le parole di De Laurentiis: “Prima va completata la rosa e capito il valore degli avversari”.

NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Cresce l’attesa per il 12 agosto, data in cui il presidente De Laurentiis dovrebbe fare importanti dichiarazioni sugli obiettivi del Napoli. Ma secondo il giornalista Paolo Del Genio è troppo presto per annunci definitivi.

Intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, Del Genio ha dichiarato: “Non credo che entro il 12 agosto De Laurentiis possa dire già qualcosa di concreto. Prima bisogna completare la rosa sul mercato e capire il reale valore degli avversari“.

Il giornalista frena dunque l’hype in vista delle parole del patron azzurro: “Al momento non mi sembra che il Milan, per esempio, si sia così tanto rafforzato. L’Inter resta sulla carta la squadra più vicina al Napoli, ha un potenziale simile“.

Insomma, per Del Genio è ancora troppo presto per sbilanciarsi sugli obiettivi stagionali: “De Laurentiis dovrà prima completare la campagna acquisti e analizzare gli avversari. Poi, probabilmente a settembre, potrà fare previsioni più accurate sulla stagione del Napoli“.

I tifosi dovranno dunque armarsi di pazienza per conoscere le reali ambizioni della società per la nuova stagione. Il 12 agosto non è detto che arrivino già annunci definitivi.