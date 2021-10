Napoli-Bologna probabili formazioni. Spalletti ha due dubbi. Emergenza per Mihajlovic

Probabili formazioni di Napoli-Bologna. Spalletti ha solo due dubbi. Sinisa Mihajlovic in piena emergenza, mancano 6 giocatori.

NAPOLI-BOLOGNA: PROBABILI FORMAZIONI

Il Napoli affronta il Bologna nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A 2021-2022. Il match si giocherà allo stadio Maradona, venduti circa 20mila biglietti, ancora assenti gli ultras delle due curve.

Azzurri di Spalletti al vertice della classifica a 25 punti ed ancora imbattuti, felsinei invece a metà classifica dopo i primi 9 turni di campionato a quota 12.

Napoli reduce dal pareggio senza goal ottenuto all’Olimpico contro la Roma di Mourinho, che ha messo fine alla serie super di 8 vittorie in altrettante giornate, mentre per il Bologna c’è da digerire e dimenticare il cocente 2-4 incassato per mano del Milan in doppia inferiorità numerica.

Il Napoli affronta il Bologna quasi in formazione tipo: Ospina in porta, Rrahmani spalla di Koulibaly in difesa, Anguissa e Fabian intoccabili. Due dubbi per Spalletti: in mediana dove Elmas insidia Zielinski, mentre in attacco Lozano e Politano sono in ballottaggio per un posto nel tridente con Osimhen ed Insigne.

Mihajlovic opta per un Bologna prudente rispetto alle ultime uscite: il 3-4-2-1 si trasforma in 3-5-2, con un centrocampo più folto formato da Schouten, Dominguez e Svanberg. Sugli esterni Skov Olsen e Hickey, De Silvestri in retroguardia, in avanti Barrow potrebbe essere affiancato da Orsolini. Arnautovic è out: non convocato.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz, Elmas; Lozano, Osimhen, Insigne.

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; De Silvestri, Medel, Theate; Skov Olsen, Schouten, Dominguez, Svanberg, Hickey; Orsolini, Barrow.

I PRECEDENTI

I precedenti tra Napoli e Bologna a fuorigrotta sorridono alla lunga agli azzurri che hanno raccolto fin qui 29 vittorie, 23 pareggi e 11 sconfitte. Con addirittura sei vittorie nelle ultime sette sfide.

L’ultima sfida tra il Napoli e gli emiliani risale allo scorso 7 marzo, quando al ‘Maradona’ i partenopei si sono imposti 3-1 grazie alla doppietta di Insigne e alla rete di Osimhen ma hanno dovuto registrare il nuovo infortunio al crociato di Faouzi Ghoulam. Per il Bologna, a segno Soriano.

