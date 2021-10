GAZZETTA – Plusvalenze: cosa rischiano Juve e Napoli, tra ammende e penalizzazioni

Juve e Napoli sono al vaglio della Covisoc per presunte plusvalenze false, rischiano ammende ma anche una penalizzazione. Gazzetta dello Sport nell’edizione di oggi fa il punto su quali sono i rischi per le due società italiane su cui indaga l’organo di controllo della Procura Figc. C’è da dire che la Juventus è la squadra maggiormente coinvolta nel caso plusvalenze. Su 62 trasferimenti di calciatori ben 42 riguardano i bianconeri. Di questi 21 sono quelli che hanno generato maggior valore. La Covisoc sta indagando sul Napoli per quanto riguarda l’operazione che ha portato Osimhen in azzurro con annesso trasferimento di altri tre calciatori al Lille. Al momento non si sa ancora quali sono, se ci sono, articoli violati da queste due società ma i tempi della Covisoc non saranno lunghi.

Caos plusvalenze: Juve e Napoli coinvolte

Ecco l’analisi di Gazzetta dello Sport sui rischi che corrono le due società al vaglio della Covisoc: