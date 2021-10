Plusvalenze false, l’avvocato Capello: “Deferimenti, ecco i tempi”

La Covisoc sta indagando su presunte plusvalenze false che vedono coinvolte alcune squadre in Serie A, tra cui la Juventus. Quella bianconera è la società più coinvolta dato che ci sono 42 operazioni sotto la lente di ingrandimento dell’organo di controllo federale. Una di queste operazioni viene definita emblematica. L’avvocato Pierfilippo Capello a Sky Sport ha parlato della vicenda Covisoc che tira in ballo anche il Napoli con Osimhen: “Se la Procura Federale ha aperto le indagini ha 60 giorni per chiudere l’istruttoria, altrimenti può chiedere una proroga di 30 giorni. Nell’arco di 3 o 4 mesi avremo le decisioni e vediamo se e chi verrà deferito, poi eventualmente i soggetti deferiti saranno processati“.

Questi sono i tempi per la procura federale per cominciare a prendere le prime decisioni sulla vicenda plusvalenze in Serie A. Tempi non lunghi ma che comunque porteranno le società a campionato inoltrato. Sulla questione è molto scettico Pietro Lo Monaco, dirigente di lungo corso, che non crede che ci saranno provvedimenti contro le società di calcio.